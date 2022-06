La suite de Ghostbusters : Legacy a une date de sortie

in

Le deuxième volet de la suite de la franchise à succès Ghostbusters a une date de sortie fixée. Toutes les informations sur ce projet !

©IMDBles chasseurs de fantômes originaux

La scène des post-crédits Héritage montre Ecto-1 retournant au siège de la caserne de pompiers de Los Angeles. chasseurs de fantômes. Cela a également établi Winston Zeddemore comme l’homme qui a maintenu l’esprit de l’équipe en vie. Dans les décennies après SOS Fantômes 2il est devenu un homme d’affaires prospère et possède la caserne de pompiers qui était la base de ces personnages à New York.

Plus tôt ce mois-ci, des informations ont fait surface selon lesquelles le réalisateur et scénariste de la suite, Jason Reitmannavec le co-scénariste Gil Kenan annoncé que le nouveau projet porte le nom de code de « Caserne de pompier ». Non seulement cela, Le journaliste hollywoodien signalé que la bande a déjà une date de sortie stipulée qui est le 20 décembre 2023.

Un autre film Ghostbusters

On parle de Winston et de la base du chasseurs de fantômes… ce que le chasseur de fantômes ne pouvait pas prévoir, c’est que l’unité de conteneurs fantômes dont dispose la caserne de pompiers de l’équipe a une alarme silencieuse qui se met en alerte, laissant la place à la nouvelle grande menace qui arrivera dans la suite de Héritage.

Pour l’instant, aucun des acteurs de Héritage a été officiellement confirmée. Il est probable que Ernie Hudson et Dan Aykroyd retourne à tes papiers. Il n’est pas clair si Bill Murray fera la même chose que Peter Venkman. De la nouvelle distribution, nous pouvons parier que McKenna Grace reviendra en tant que Phoebe Spengler aux côtés finn loup-garou comme son frère, Trevor, et Carrie Coon comme sa mère, Callie.

Logan Kim et Celeste O’Connor Ils reviendront probablement en tant que Podcast et Lucky, respectivement. Avec chance, Paul Rudd reprendra son rôle de Gary Grooberson. Avec environ 17 mois avant la date de sortie de la nouvelle entrée de la série, le tournage devrait avoir lieu cette année.

