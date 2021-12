La suite de Ghostbusters avec Chris Pratt pourrait être confirmée grâce à une scène post-crédits

Pour les nostalgiques et les nouvelles générations, la première de Chasseurs de fantômes : l’au-delà cette année était une façon de revoir l’histoire emblématique de la chasseurs de fantômes. C’est qu’avec les performances d’acteurs plus jeunes qui ont su capter l’esprit des films d’il y a des années, de nouveaux téléspectateurs ont été touchés qui sont devenus de vrais fans de la saga. Et à leur joie, une nouvelle suite pourrait arriver très bientôt.

C’est une production mettant en vedette nul autre que Chris Pratt et Channing Tatum, qui a été annulé il y a quelques temps et pourrait reprendre très prochainement grâce à la scène post-générique du dernier film réalisé par Jason Reitman. C’est que ce fragment de la bande laisse la porte ouverte pour reprendre la franchise et pouvoir développer des personnages qui ne sont pas strictement liés au groupe d’origine.

Alerte spoil! La dernière version présente les participations de Carrie Coon, Finn Wolfhard et Mckenna Grace, qui incarnent la fille et les petits-enfants de l’un des membres récemment décédés des Ghostbusters. Il s’agit de Egon Spengler, personnage joué par Harold Ramis. Mais ce n’est pas tout, car les protagonistes du premier film ont aussi leur apparition : Bill Murray, Sigourney Weaver, Annie Potts et Ernie Hudson.

Il est vrai qu’une nouvelle suite qui ne les inclut pas, peut être un véritable échec. Alors c’est arrivé avec chasseurs de fantômes, le film réalisé par Paul Feig qui a eu sa première en 2016 et qu’il a repensé l’histoire avec les femmes comme protagonistes. Cependant, des rumeurs indiquent que Ivan reitman C’était lié à une production masculine qui aurait Chris Pratt et Channing Tatum comme véritable attraction du film.

La fermeture de Chasseurs de fantômes : l’au-delà, avec l’un des personnages essayant de réactiver l’entreprise, cela pourrait être la clé de une nouvelle équipe reprend la franchise et vous donner de nouveaux visages. Rien n’est confirmé pour le moment, cependant, l’idée que Finn Wolfhard et Mckenna Grace perpétuent l’héritage de la main de Carrie Coon semble tout aussi divertissante et prometteuse.

Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant.

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois dans l’application, dans le moteur de recherche mettez « Spoiler BV » et là vous pouvez nous donner abonnez-vous pour être au courant de toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂