La suite de « Enchanted » confirme le retour de deux personnages

« Désabusé« Est devenue l’une des suites les plus attendues par les fans de Disney, et tout semble indiquer que la production prévoit de ramener l’ensemble du casting original. Les fans du film auraient exprimé leur émotion en confirmant le retour de Amy Adams Oui Patrick Dempsey en tant que protagonistes.

Et bien que jusqu’à présent d’autres personnages étaient en attente de confirmation, il a été annoncé aujourd’hui que James Marsden et Idina Menzel Ils feront également partie de ce nouvel opus de l’une des révisions les plus ingénieuses jamais apportées à la formule du film de princesse Disney.

Alan Menken, compositeur du film, a récemment participé à la chaîne YouTube JLGB, où il a été interrogé sur le développement du projet, bien que le musicien ne puisse pas en révéler trop, il a reconnu que ce film est déjà en tournage, confirmant le intégration des deux acteurs dans la production.

Cela dissipe certains doutes sur le film, notamment de la part de Marsden, en charge de jouer le Prince Edward. Au cours des premiers mois de 2020, (une dizaine de mois avant la confirmation officielle de la suite), l’acteur aurait indiqué lors d’un entretien avec ComicBook qu’il n’était pas tout à fait sûr de son avenir dans la franchise.

« Je pense qu’ils essaient de bien faire le scénario », a-t-il commenté sur le retard dans le développement du film. « Et je pense qu’Amy est intéressée, nous n’en avons pas vraiment parlé mais j’en entends toujours des choses. » À l’époque, Marsden a montré quelques inquiétudes, car ils avaient déjà reçu de fausses alarmes sur la suite auparavant.

« Disenchanted » est réalisé par Adam Shankman, qui a déjà présenté des comédies musicales comme « Hairspray » et « Rock of Ages » sur grand écran. Bien qu’il n’ait pas encore de date de sortie estimée, il a été confirmé qu’il fera partie du catalogue des versions exclusives de Disney +.