La suite de ‘Death Note’ sur Netflix sera plus proche du manga

Quiconque est un peu familier avec l’anime ou le manga finira par croiser la route avec « Death Note », un thriller surnaturel créé par Tsugumi Oba (le nom présumé n’est qu’un pseudonyme en raison de la nature anonyme de son auteur) dans lequel Light Yagami, un brillant lycéen, trouve un cahier qui tue tous ceux dont les noms sont écrits dessus, alors il décide de l’utiliser pour «purger l’humanité» et être le dieu d’un nouveau monde.

Le grand succès du manga au Japon lui a rapidement permis d’avoir sa propre série animée, qui a duré un total de 37 épisodes, considérée comme l’une des meilleures jamais réalisées. « Death Note » viendrait également à l’action réelle, avec diverses adaptations et retombées faites au Japon.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Kiss présentera son propre biopic produit par Netflix

Pendant des années, Hollywood avait jeté son dévolu sur l’histoire avec l’intention de l’adapter au public occidental. Enfin, en 2017 arrivera «Death Note», un film exclusif du catalogue Netflix réalisé par Adam Wingard avec Nat Wolff, Margaret Qualley et Willem Dafoe parmi ses personnages principaux.

Ce nouveau «Death Note» a non seulement reçu la répudiation des fans de l’histoire originale, mais il présenterait également un accueil extrêmement faible par des critiques spécialisés non seulement en raison de «l’occidentalisation» de son histoire, qui s’inspire beaucoup du folklore japonais , mais à cause du changement radical des motivations des personnages et de leurs «rebondissements» incohérents.

Malgré la mauvaise réception du film, Netflix a approuvé une suite en 2018, qui est toujours en développement. Greg Russo, scénariste de ce nouvel opus, a partagé quelques mots à ce sujet avec le portail We Got This Covered dans lequel il a confirmé que cet épisode, par rapport au précédent, sera plus proche de la source originale.

Russo dit que bien qu’il n’ait pas été impliqué dans le film sorti en 2017, il se considère comme un grand fan du manga, il cherche donc à ramener l’histoire à ses racines, c’est pourquoi il a présenté son idée pour l’histoire.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le « Director’s Cut » de Rocky IV s’appellera désormais « Rocky vs Drago »

«Je voulais revenir sur ce qui a rendu le matériau original si génial et nous faisons quelque chose de vraiment génial avec. J’espère qu’il y aura bientôt plus d’informations à ce sujet, mais ce sera… ce ne sera pas exactement ce que vous attendez. Et je le pense d’une manière vraiment tentante », a commenté Russo à ce sujet.

Lors de discussions précédentes, Adam Wingard a souligné que le plan de Netflix était toujours de faire deux bandes, bien que la seconde dépendait totalement du succès du premier opus. Même avec les mauvaises critiques, Ted Sarantos, responsable du contenu sur la plateforme, a souligné que son nombre de reproductions justifiait le développement de la suite. Jusqu’à présent, il n’est pas certain que Wingard reviendra pour diriger ce nouveau film.