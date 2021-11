La suite de « Cyberpunk 2077 » est suggérée par ses développeurs

L’équipe de CD Projekt Red prépare actuellement la prochaine version du contenu DLC et des mises à jour des performances de leur jeu RPG controversé et controversé « Cyberpunk 2077 », dont l’arrivée a été annoncée à un moment encore non confirmé de l’année 2022.

Cependant, des déclarations récentes d’Adam Kicinski, président de l’étude, indiquent que l’entreprise planifie déjà l’avenir de cette nouvelle franchise, avec la possibilité d’avoir une suite, dont le développement pourrait commencer l’année prochaine.

Vous pourriez aussi être intéressé par: De nouvelles rumeurs émergent sur le développement de « Half-Life 3 »

A travers une récente interview avec le média polonais Rzeczpospolita, Kicinski a souligné que CD Projekt Red reste pleinement attaché à ses deux grandes franchises (l’autre serait The Witcher). « Les deux ont un potentiel énorme, donc l’un de nos objectifs stratégiques est de commencer à travailler sur des projets AAA en parallèle avec nos IP, ce qui devrait se produire l’année prochaine », a déclaré l’exécutif.

Bien qu’il n’ait pas directement mentionné que le studio commencerait à travailler sur la suite de « Cyberpunk 2077 », le fait qu’il ait mentionné la production de projets AAA liés à ses propriétés de marque suggère que le studio envisagerait déjà de donner à cette histoire une suite directe. .

Vous pourriez aussi être intéressé par: Cyberpunk 2077 : les développeurs espèrent améliorer sa réception

Un an après sa sortie, CD Projekt Red a parcouru un long chemin avec des critiques négatives, des clients insatisfaits, des pertes d’un million de dollars et la suppression de « Cyberpunk 2077 » de la boutique virtuelle PlayStation, tout en continuant à publier des correctifs qui aident à améliorer votre performances sur consoles.

Même la même étude a dû reconsidérer le lancement anticipé d’un mode multijoueur, dont aucune nouvelle majeure n’a été présentée jusqu’à présent. « Cyberpunk 2077 » est actuellement disponible sur PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 et Google Stadia.