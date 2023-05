La suite de Cloverfield arrive alors que le site Slusho revient en ligne, le monstre est-il de retour ?

A la Cloverfield le monstre est revenu ? C’est la question que nous devons tous nous poser maintenant, car le site associé au film monstre de found footage de 2008, Slusho.com, est soudainement revenu en ligne. Bien que ce soit actuellement toutes les informations dont nous disposons, cela rappellera sans aucun doute aux fans de Cloverfield du mystère qui a entouré la première sortie de la franchise, et nous fait tous nous demander si davantage de destruction de purée de monstres est imminente.





Pour ceux qui ont besoin de se rafraîchir la mémoire, le Slusho! Les boissons sont une boisson dans l’univers qui utilise « le nectar des fonds marins », donnant à la boisson glacée « une qualité hautement addictive ». Alors que Slusho n’a pas d’apparence manifeste dans Cloverfield, il est taquiné que l’utilisation de ce nectar, qui a été « découvert au fond de l’océan, sous une pression incroyable et un froid extrême » a quelque chose à voir avec le réveil du monstre. « Slusho ! fait exploser mon estomac de bonheur ! déclare l’annonce, qui devrait rappeler aux spectateurs les manières sanglantes et brutales dont naissent les parasites attachés au monstre…

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Bien qu’il soit maintenant confirmé que le Cloverfield monstre est arrivé sur Terre via un météore, on a longtemps émis l’hypothèse que la bête dormait au fond de l’océan. Jusqu’à ce que la société Slusho parte à la recherche de son précieux nectar, dérangeant ce kaiju particulier et entraînant son saccage. Maintenant que Slusho est de retour en ligne, ont-ils décidé de creuser à nouveau ?





Paramount Pictures

Le quatrième volet du Cloverfield franchise vient après la première Cloverfield en 2008, 10, allée Cloverfield en 2016, et Le paradoxe de Cloverfield en 2018. Bien que chacun de ces films ait été largement autonome, plus d’histoires d’anthologie que de suites, on s’attend à ce que le prochain Cloverfield la sortie sera plus simple Champ de trèfle 2, faisant directement suite aux événements du premier film de Reeves. Cependant, contrairement à son prédécesseur, il ne sera pas filmé au format found footage.

Des nouvelles d’une autre aventure se déroulant dans le monde de Cloverfield a éclaté pour la première fois en janvier 2021. Sous l’Ombre et Je suis venu Babak Anvari est maintenant attaché en tant que réalisateur et travaillera à partir d’un scénario écrit par Le projet Lazarus et Le Rituel Joe Barton.

Comme pour les tranches précédentes, les détails de Champ de trèfle 4 restent en grande partie un mystère. Cloverfield Le réalisateur Matt Reeves a cependant confirmé qu’un quatrième film est en développement et qu’il traitera probablement des angoisses du monde réel. « Je n’en ai aucune idée. Je suis super excité que nous en fassions plus, et je ne peux pas vous donner d’informations à ce sujet bien sûr parce que c’est ainsi que fonctionne Cloverfield », a déclaré Reeves à propos de la suite. « Pour être honnête avec vous, vous Je ne sais jamais ce que tu vas faire. Même si mon travail est un travail de genre, je dois ressentir quelque chose de personnel à ce sujet. Cloverfield parle beaucoup de mes angoisses.

Ces angoisses pourraient atterrir très près de chez eux, Reeves va taquiner cela Champ de trèfle 4 pourrait impliquer la contagion et « l’incertitude de ce que vous ne pouvez pas voir et l’idée qu’en étant à côté de quelqu’un, vous pourriez attraper quelque chose ».

Champ de trèfle 4 n’a pas encore de date de sortie.