La suite de Cliffhanger de Sylvester Stallone utilisera une nouvelle technologie pour amener les choses à un nouveau niveau

Windows 11 Pro Une toute nouvelle expérience Poursuivez vos intérêts et maximisez votre productivité avec le nouveau Windows 11 - conçu avec des outils qui vous aident à faire plusieurs choses à la fois, à réfléchir et à soutenir votre créativité et vos connexions - de manière simple et intuitive. Moderne et discret : le design convivial de Windows 11 Le menu Démarrer se trouve au centre de la barre des tâches et utilise le cloud ainsi que Microsoft 365 pour afficher les fichiers récemment utilisés - même s'ils ont été ouverts auparavant sur un appareil Android ou iOS. Intégration de Microsoft Teams : se connecter plus rapidement Dans Windows 11, Microsoft Teams est directement intégré dans la barre des tâches. Les utilisateurs* peuvent ainsi entrer en contact encore plus rapidement avec d'autres personnes par chat, texte, voix ou vidéo - indépendamment du fait que l'autre personne utilise un appareil Windows, Android ou iOS. Les fonctions d'équipe telles que la mise en sourdine ou le partage d'écran sont désormais directement accessibles via la barre des tâches. Commande tactile, stylo et vocale optimisée La nouvelle génération de Windows offre une commande tactile, au stylet et vocale améliorée. Sur les tablettes sans clavier, les icônes de la barre des tâches sont plus espacées. Les fenêtres peuvent être facilement déplacées ou redimensionnées. Sur les tablettes sans clavier, Windows 11 peut également être utilisé avec des gestes. En travaillant avec un stylo, les utilisateurs* reçoivent un retour haptique sous forme de vibrations lorsqu'ils cliquent, font des croquis ou écrivent. Windows 11 est livré avec une saisie vocale améliorée - il peut placer automatiquement des signes de ponctuation et exécuter des commandes vocales. Widgets : accès rapide aux actualités, à la météo et autres . Les "widgets" permettent, avec le soutien de l'IA et de Microsoft Edge, d'accéder plus rapidement aux informations et aux actualités. Grâce à différentes possibilités de personnalisation, les utilisateurs* peuvent composer des widgets et accéder aux actualités d'aujourd'hui, à la météo de demain et à leur liste de choses à faire du moment. Configuration requise pour le système : Processeur: 1 gigahertz (GHz) ou plus rapide avec 2 cœurs ou plus sur un processeur 64 bits ou SoC (System on a Chip) compatible. Mémoire vive: 4 Go de RAM Espace disque dur: 64 Go ou plus Carte graphique: DirectX 12 ou supérieur...