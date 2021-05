La suite de Bloodstained: Ritual of the Night est en cours

505 Games mentionne expressément la production d’une suite à Bloodstained: Ritual of the Night, la metroidvania d’Igarashi.

Nous nous sommes beaucoup interrogés à ce sujet, mais nous pouvons maintenant dissiper les doutes dans nos esprits. Oui, le développement du suite de Bloodstained: Ritual of the Night. La fantastique metroidvania de Koji Igarashi va se poursuivre au-delà des extensions gratuites qu’il continue de recevoir aujourd’hui.

Cela a été confirmé par 505 Games dans sa présentation des résultats fiscaux de l’année dernière. Ils y mentionnent qu’ils travaillent déjà sur une deuxième version du titre, une manière particulière de faire référence à la suite d’un jeu vidéo. Mais c’est normal, tout le monde calme: la société se réfère également à la suite de Ghostrunner, qu’elle a déjà confirmée à l’avance.

Il est également très intéressant de mentionner que la présentation des résultats financiers indique le succès retentissant des ventes de la première tranche. Le jeu sur toutes ses plateformes a réalisé plus d’un million d’exemplaires vendus, se traduisant ainsi par trente millions de bénéfices. Des chiffres impressionnants pour le moins qu’on puisse dire pour un indépendant.

Bloodstained: Ritual of the Night n’est que la première partie d’une franchise beaucoup plus grande. La série a déjà vu deux autres jeux publiés sous le sous-titre Curse of the Moon, deux succès critiques également. À cela, il faut ajouter l’apparition de sa protagoniste, Miriam, dans d’autres jeux vidéo comme Blasphemous ou Two Kingdoms.

L’arrivée du premier titre était un plaidoyer du public. Nombreux sont ceux qui estiment que depuis des années la saga Castlevania a été abandonnée par Konami. Koji Igarashi a ouvert la campagne Kickstarter de Bloodstained pour répondre au besoin de retourner dans un grand château avec des monstres mythologiques, des vampires et beaucoup à explorer à travers plusieurs jeux.