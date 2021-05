La suite de « Bloodstained » est déjà en développement

La fièvre des jeux de style Castlevania semble porter ses fruits chez les développeurs de « Bloodstained: Ritual of The Night », qui travaillent peut-être déjà sur une suite de leur populaire jeu de plateforme d’action. Bien que l’équipe des 505 Games n’ait pas encore annoncé officiellement ce titre, des informations sur cette suite ont été divulguées lors d’une récente présentation.

Des informations sur la suite de « Bloodstained: Ritual of the Night » ont été divulguées à travers une présentation préparée par Digital Bros, la société à l’origine de 505 Games, la marque en charge de la publication du jeu. La présentation parle spécifiquement des résultats financiers du jeu, avec une section qui comprend la phrase «la deuxième version est en développement».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Actrice vocale dans « The Last of Us » pour reprendre le rôle de série de HBO

Que Digital Bros et 505 Games aient décidé de lui donner une suite n’est pas vraiment une surprise. « Bloodstained: Ritual of the Night » a reçu les éloges des joueurs et des critiques spécialisés, dépassant sa durée de validité estimée parmi les joueurs, de sorte que le développement d’une suite était quelque chose à prévoir.

Cependant, Digital Bros n’indique pas l’état actuel de cette suite ou une fenêtre estimée pour sa sortie ou même les plates-formes qu’elle atteindra. Certains événements majeurs de l’industrie tels que Summer Gamer Fest et E3 2021, ont le potentiel pour la publication de nouvelles informations sur la suite de « Bloodstained ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Cyberpunk 2077 » aura désormais un nouveau PDG

« Bloodstained: Ritual of the Night » a été présenté par ses créateurs comme une sorte de « suite spirituelle de Castlevania », présentant une histoire se déroulant dans un immense château en Angleterre du 18, où une force paranormale a invoqué un grand nombre de démons , révélant l’existence de cristaux aux pouvoirs magiques.