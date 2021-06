La suite de Blacula redémarrera Cult Classic avec une touche moderne à la MGM

De tous les redémarrages annoncés récemment, l’un des ajouts les plus surprenants à la liste est probablement le film Blaxploitation des années 70, Blacula. Le film d’horreur culte de 1972, qui mettait en vedette William Marshall dans le rôle-titre, serait ramené par MGM, Bron et Hidden Empire Film Group pour une toute nouvelle génération.

Variété rapporte que tout en étant un redémarrage de la franchise morte depuis longtemps, le film servira en fait de nouveau chapitre dans l’histoire qui a commencé en Blacula et continué dans sa suite,Cri Blacula Cri, qui sort l’année suivante. Le nouveau film mettra apparemment à jour le cadre d’une « pandémie post-coronavirus dans une ville métropolitaine ».

Le redémarrage de Blacula sera réalisé par Rencontrez les Noirs et L’intrus‘s Deon Taylor, qui co-écrira également le scénario avec Micah Ranum. Dans une déclaration, Taylor a expliqué pourquoi il pensait que c’était le bon moment pour redémarrer la franchise pour un nouveau public.

« Blacula est sans doute l’une des franchises noires les plus prestigieuses et si importante pour la culture car elle a donné naissance à une vague de films d’horreur Blaxploitation, qui ont changé la donne pour la façon dont nos gens étaient vus sur grand écran. Ayant grandi à Gary, IN, j’ai adoré regarder Blacula et j’étais si fier que Richard Brown soit un natif de Gary. Il est époustouflant que cette franchise n’ait jamais eu l’énergie ou l’appréciation que les autres films de genre ont reçue au fil des ans, mais ce redémarrage est sur le point de changer tout cela. Merci à Aaron, Brenda et à l’équipe Bron ainsi qu’à tout le monde chez MGM de nous avoir rejoints dans cette aventure. Nous promettons d’apporter une nouvelle vie à l’emblématique ‘Blacula« personnage qui trouvera un écho auprès du public du monde entier ! »

Venant peu de temps après des films tels que Shaft, Blacula a raconté l’histoire d’un prince africain qui a rendu visite au comte Dracula pour lui demander d’arrêter la traite négrière atlantique. Le comte refuse et jette une malédiction sur le prince, qui se réveille deux cents ans plus tard pour se venger de ceux qui ont profité et volé à son peuple son héritage. Il a déclaré une vague de films d’horreur par et mettant en vedette des stars noires. Suite à la sortie de Blacula, le genre a continué à livrer Dr Black et M. Hyde, Blackenstein et Abby, un film vaguement basé sur L’Exorciste.

A sa sortie, Blacula avait un sac mitigé de critiques, certains le louant pour être plus satisfaisant que beaucoup d’autres Dracula des efforts basés sur la suite de la prise mémorable de Bela Lugosi sur le vampire, tandis que d’autres, comme une récente critique de Kim Newman, ne sont pas aussi positifs, affirmant que l’intrigue est « formelle et pleine de trous ». Le film a actuellement une cote d’approbation de 50% sur Tomates pourries. Nous devrons simplement attendre et voir si la nouvelle version du film peut rectifier certains des problèmes de son matériel source. Le film vient tout juste d’être annoncé, il pourrait s’écouler un certain temps avant que nous ne voyions de vrais détails sur le redémarrage.

