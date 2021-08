La suite animée de Nuit au musée arrivera sur Disney + dans le courant de 2022

Bien que cela fasse longtemps que le dernier film Night At The Museum est sorti, les fans de la franchise ont toujours espéré qu’il y aurait un autre film quelque part sur toute la ligne, mais il a atteint le point où il semblait juste qu’il n’était pas destiné à être. Ensuite, 21 Laps Entertainment de Shawn Levy, la société à l’origine de la trilogie originale ainsi que Choses étranges et Ombre et os, ont annoncé qu’ils poursuivraient l’histoire du célèbre musée où les expositions prennent vie dans un nouveau film d’animation via Disney +. Lors de la promotion de Ryan Reynolds gars libre récemment, Shawn Levy a parlé à Collider et a révélé que le film devrait sortir l’année prochaine.

Shawn Levy a déclaré dans l’interview: » C’est en production. La production en animation est un processus très différent. Je suis très activement à la production de cela. J’ai vu deux des trois actes sous forme d’animation. C’est en quelque sorte son propre truc, mais très, très fidèle à l’héritage de ces personnages dans ce titre. C’est ce qui se passe, et ce sera sur Disney + l’année prochaine en 2022. «

Le film s’intitule actuellement Kahmunrah Rises Again, et l’histoire fait passer le rôle principal de Larry Daley de Ben Stiller au fils de son personnage, Nick Daley, qui ne sait pas s’il devrait assumer le rôle de veilleur de nuit que son père a occupé pendant longtemps. . Comme vous vous en doutez, lorsqu’il essaiera le rôle, il découvrira que la nuit au musée est pleine de nombreux événements inattendus. Bien que le film verra le retour de nombreux personnages familiers de la franchise, on ne pense pas qu’ils seront exprimés par les mêmes acteurs qui les ont dépeints dans les films d’action en direct.

Nuit au musée et ses suites ont eu des performances d’Owen Wilson, de Hank Azaria et bien sûr de feu Robin Williams. Nous devrons attendre un peu plus tard pour savoir exactement quels personnages seront vus et qui les exprimeront dans le projet Disney +.

Lors de son interview, on a également demandé à Levy s’il y aurait une possibilité d’un autre favori des fans Je ne suis pas d’accord avec ça ressuscité après avoir été annulé par Netflix après une seule saison, mais ce n’était pas une bonne nouvelle sur ce front.

« Actuellement, non. Vous rêvez d’un retour sous une forme ou un format quelconque ? Oui. Mais aucun plan actuel et c’était une sorte de leçon brisante. C’est un rappel que parfois vous pouvez faire quelque chose de vraiment bien et faire votre travail correctement et toujours n’avons aucun contrôle sur le nombre de téléspectateurs, le box-office et les résultats. C’est donc l’une de ces émissions, comme Dash et Lily, qui vient de gagner un tas de Daytime Emmys où c’est comme nous, et l’équipe de 21 Laps, avons l’impression que nous avons fait le spectacle que nous promis. Nous avons fait la série que nous voulions. Pas assez de gens ont regardé et c’est une mesure cruelle à l’ère des guerres du streaming. Et parfois, si vous n’obtenez pas les globes oculaires, vous ne pouvez pas faire plus de la chose . C’est ce qui s’est passé là-bas.

Tandis que Je ne suis pas d’accord avec ça rejoint les rangs de nombreuses séries à avoir reçu la côtelette récemment, au moins Nuit au musée les fans ont quelque chose à espérer dans un proche avenir avec le nouveau redémarrage animé de la franchise.

Thèmes : Nuit au Musée