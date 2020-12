La Suisse et la République tchèque maintiendront les stations de ski ouvertes pendant les vacances de Noël

VIENNE, 4 déc. (DPA / EP) –

Les autorités suisses et tchèques ont rapporté ce vendredi que les stations de ski resteraient ouvertes face aux vacances de Noël et malgré la pression exercée par des pays comme l’Allemagne, la France et l’Italie pour parvenir à leur fermeture au milieu de la pandémie de coronavirus.

Berne a ainsi décidé qu’elle autoriserait ce type de recours à fonctionner, même s’il sera nécessaire d’obtenir un permis qui dépendra de l’incidence des cas de coronavirus, comme l’a expliqué le gouvernement.

Les exigences incluent une capacité adéquate pour tester le COVID-19, surveiller et suivre les infections et disposer de lits gratuits dans les hôpitaux.

Les voies ne peuvent être utilisées qu’avec une capacité maximale de deux tiers de leur capacité normale. De plus, les masques seront indispensables. La Suisse rejoint ainsi l’Autriche, qui a également décidé de laisser les pistes de ski ouvertes pour l’instant.

La République tchèque, pour sa part, a indiqué qu’elle ouvrirait les pistes de ski à partir du 18 décembre, comme l’a confirmé le ministre de la Santé, Jan Blatny, ce vendredi.

« Nous pensons que beaucoup de gens vont vraiment à la montagne pour le sport et non pour le pur divertissement », a déclaré Blatny, qui a expliqué que le pays ne s’attend pas à un flux de touristes plus important pendant les vacances.

Le président du pays, Andrej Babis, a précisé en ce sens que « en Autriche, l’ouverture des pistes se fait pour leur propre peuple », donc « ici on devrait faire de même ».

Cependant, le pays est toujours en état d’urgence en raison d’infections. Le dernier jour, 4 624 autres cas ont été enregistrés en République tchèque.

