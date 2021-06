La Suicide Squad fait partie du DCEU, mais sur quel Superman Bloodsport a-t-il tourné ?

James Gunn a confirmé que La brigade suicide fait partie du DCEU, dissipant la confusion des fans quant à la place du film dans le canon du film de DC Films. Bien que le film fasse suite au 2016 Escouade Suicide réalisé par David Ayer, la nouvelle prise de Gunn comportera un récit autonome qui ramènera une poignée de personnages de retour. Cela n’annule pas nécessairement les événements de Escouade Suicide, mais il ne les reconnaît pas vraiment non plus.

En raison de ces incertitudes, il n’était pas tout à fait clair si le film de Gunn était un spin-off autonome se déroulant dans son propre univers autonome. C’était le cas avec Ligue de justice de Zack Snyder, qui présentait des versions alternatives de personnages établis dans le DCEU. Dans une nouvelle interview avec IGN, Gunn a remis les pendules à l’heure en révélant que La brigade suicide fait en fait partie du DCEU. Il a également abordé la révélation de la nouvelle bande-annonce que Bloodsport (Idris Elba) a mis le DCEU Superman dans l’USI.

« Bloodsport est en prison pour avoir envoyé Superman aux soins intensifs avec une balle de Kryptonite. Oui, The Suicide Squad fait partie du DCEU, mais je ne sais pas de quel Superman il s’agissait parce que je ne lance pas le prochain Superman. ça pourrait être Henri [Cavill]; ça peut être quelqu’un d’autre. C’est celui sur qui les gens décident d’autre que moi. »

James Gunn apparemment écrit La brigade suicide se dérouler dans le DCEU, il avait donc plus que probablement en tête Henry Cavill en tant que Superman de cette continuité. Même ainsi, il sait que ce n’est pas à lui de dire avec certitude que c’est la version de Cavill en particulier qui a été tournée, car cela pourrait tout aussi bien être une version alternative du personnage. Nous savons que Le flash comprendra au moins deux acteurs de Batman, et l’établissement d’un multivers dans le DCEU rend tout aussi possible qu’un nouveau Superman puisse remplacer Cavill.

Il semblerait que Gunn sache également que l’avenir de Cavill au sein du DCEU n’est toujours pas clair. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles il a pris sa retraite du rôle, mais il a également taquiné un retour potentiel. Si la campagne sur les réseaux sociaux de Warner Bros. pour « Restaurer le SnyderVerse » est un succès, il y a aussi la chance que nous puissions enfin obtenir un Homme d’acier suite. Certains fans espéraient voir Homme d’acier 2 se produire depuis des années et j’espérais que Ligue de justice de Zack SnyderLe succès de s rapprocherait ce rêve de la réalité.

En février, il a été annoncé que Warner Bros. et DC Films redémarrent Superman pour un tout nouveau film écrit par Ta-Nehisi Coates et produit par JJ Abrams. Parce que le redémarrage est encore si tôt dans le processus de création, sa relation avec le DCEU n’est pas claire, mais le film présenterait le premier Black Superman sur grand écran. Un réalisateur n’a pas encore été nommé et aucune date de sortie n’a été prévue par le studio pour le moment.

La brigade suicide devrait sortir en salles et sur HBO Max le 6 août. Vous pouvez consulter l’interview complète de Gunn sur IGN.

