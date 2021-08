La Suicide Squad a fait ses débuts aujourd’hui et entame déjà sa première campagne contre

La brigade suicide Il fait partie des sorties les plus attendues de l’année et les attentes avec son arrivée en salles ce jeudi étaient énormes. Le film DC Comics a déjà ses premières réactions et, à la surprise de beaucoup, il a aussi sa première campagne contre : Le réalisateur James Gunn a dénoncé un boycott contre sa production. D’où vient l’attaque ?

« J’ai entendu dire que The Suicide Squad est bombardé de critiques par l’équipe de Snyder Cut. Pourquoi ? Parce que quelque chose montre qu’un film peut être aussi sombre que drôle et qu’il a en fait une certaine personnalité dans ses personnages ? », a déclaré le cinéaste qui a signalé aux fans de Zack Snyder les mauvaises critiques de The Suicide Squad.







L’attitude des fans n’est pas nouvelle : depuis le lancement de la Justice League de Zack Snyder, ils ont tenté de boycotter chacune des productions de Warner Bros pour protester contre le fait que la société ne veut pas continuer avec le Snyder-Verse. Ils l’ont fait avec Godzilla vs Kong et Space Jam: A New Era, où ils ont utilisé des notes en ligne pour donner de faibles notes aux films.

Le réalisateur n’a pas voulu entrer dans la polémique et a également minimisé les scores que le public met. « Je vivrai, des choses comme celle-ci ne signifient rien dans l’ensemble. (Et il est important de noter que la majorité des fans de SnyderCut ont apporté leur soutien, seuls quelques-uns pensent que cela vaut la peine de passer leur temps à faire des choses comme ça) « , Tenu.

En revanche, les premières réactions des critiques sont très bonnes. Dans les réseaux sociaux, ils ont mis en évidence la bande et surtout le travail de Margot Robbie. De plus, dans IMBD, il a 7,9 / 10, dans Rotten Tomattoes a le 95% d’approbation et Metacritic lui a décerné 74 points sur 100.