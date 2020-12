La succession de Nipsey Hussle obtient une évaluation finale

Nipsey Hussle est parti depuis le 31 mars 2019.

La succession du rappeur Crenshaw vient d’être réglée avec une évaluation finale de 4 169 088,57 €.

La participation de 100% de Nip dans son label, All Money In No Money Out Inc., vaut un peu plus de 2 millions de dollars et sa part de 25% dans The Marathon Clothing vaut 271 000 dollars. Son portefeuille de marques de commerce – qui comprend son nom, sa voix, sa signature, sa photographie ou sa ressemblance sur ou dans des produits, des marchandises ou des marchandises – s’enregistre à 913 000 €.

La plupart des autres sont des objets personnels, comme des bagues et des montres.

Selon le dossier, Nip ne possédait personnellement aucun bien immobilier, ce qui est surprenant étant donné qu’il prêchait une telle propriété. Cependant, il est possible que certaines des sociétés cotées – comme son label – soient propriétaires de l’immobilier.

Nipsey, le tueur accusé Eric Holder, attend toujours son procès.