La succession a affecté la vie privée d’un de ses protagonistes

I.C.I.M. (BIONIKE) INTERNATION BioNike briller sur la vie privee des cheveux Blond fonce Teintures d'Or Cuivre 06:34

BioNike Shine On Coloration Confidentialite Merci a la presence d'actifs ciblee garantit non seulement une colorazionealto performance des cheveux, mais en meme temps, il protege la structure, laissant, apres chaque application, brillante, nourrie et restauree. La creme de coloration einfatti enrichie en proteines hydrolysees a base de riz, les phytosterols a partir de Brassica campestris eglicole decilenico. Il est un colorant a domicile ditollerabilita haut profil, ideal pour couvrir les cheveux blancs, modifier ou ravvivareil propre couleur de cheveux naturels. Proteineidrolizzate du riz Peptides composes de bas poids moleculaire, sullacuticola action jeu de formation de film des cheveux a effet protecteur, hydratant et reparateur. Phytosterols de Brassica campestris la nature des substances lipidiques, structurellement similaires au cholesterol, sont ingredientispeciali avec activite anti-oxydante. Les employes dans les teintures capillaires, l'environnement oxydant agressif mitiganol'azione de base, ce qui reduit le allacuticola de degats. decilenico glycol ingredient multifonctionnel, en plus d'hydratation, facilite dellamiscela rincage de teinture et permet une elimination plus efficace des intermediaires nonreagiti. Disponible en differentes couleurs: blond clair 8.3, cuivre 06h34 blond fonce, Auburn 7.4, 7.3 biomdo or, blond clair 9, blond clair 8, blond 7, blond fonce 6, brun clair 5 brun 4 brun fonce 3, brun clair 5,4 cuivre, auburn 4,3, 4,5 brun acajou, un noir. Comment utiliser Avant toute utilisation, lire attentivement les instructions et observer precauzionid'uso sur l'emballage et sur le papier. Effectuer le test de sensibilite 48 heures avant chaque application. composants creme de coloration: Aqua (eau); Cocamide MEA; le stearate de glyceryle; l'alcool cetearylique; acide stearique; ethanolamine; l'acide palmitique; sulfate de toluene-2,5-diamine; la glycerine; C12-13 alkyllactate; hydrolyse la proteine de riz; p-aminophenol; bis- diglyceryle polyacyladipate-2, le citrate de tri-alkyle en C14-15; hydrosulfite de sodium; l'acide ascorbique; l'EDTA tetrasodique; sterol PEG-10rapeseed; glycol decylene; 1-naphtol; 4-amino-2-hydroxytoluene, le 4-chlororesorcinol; HCl 2,4-diaminophenoxyethanol; m-aminophenol; 2-methylresorcinol; ethoxydiglycol; sulfate oxyquinoleine. Color Detector: aqua (eau); peroxyde d'hydrogene; l'alcool cetearylique; laureth-3, le ceteareth-20; hexyldecanol; le laurate d'hexyldecyle; parfum (parfum); l'acide etidronique, le sulfate de oxyquinoleine. format Le kit contient SHINE ON: 1 Tube Coloration Creme 50 ml de cheveux dose unique. Une bouteille d'applicateur a dose unique Color Detector 75 ml. 1 sachet de cheveux de defense Dermolenitivo Reequilibrage Masque dose unique de 15 ml. Une feuille d'instructions pour une utilisation avec une paire de gants jetables appliques. Cod. 16901/16902 / 16903/16904 / 16905/16906/16907/16908/16909/16910/16911/16912/16913/16914/16915 .