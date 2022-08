La styliste d’Anne Hathaway décompose sa renaissance de la mode

Anne Hathaway est entrée dans une toute nouvelle ère de vêtements avant-gardistes, faisant tourner les têtes à chaque événement auquel elle assiste.

Avec ses décennies de carrière, l’actrice de 39 ans n’est pas étrangère aux feux de la rampe. De ses jours doux Mia Thermopolis « The Princess Diaries » à son assistant devenu fashionista « Le diable s’habille en Prada » Andy Sachs, pour devenir une star oscarisée, Hathaway exige de l’attention sur et hors de l’écran. Et ces jours-ci, elle le fait avec ses choix de style.

Appelez cela une renaissance de la mode ou appelez cela une styliste incroyable comme Erin Walsh, mais Hathaway passe un moment.

« C’est un nouveau chapitre vraiment cool (pour Hathaway), mais elle a toujours eu ces relations extraordinaires de longue date avec des designers parce qu’elle travaille depuis qu’elle a environ 16 ans », a déclaré Walsh, qui travaille avec Hathaway depuis environ trois ans. dit AUJOURD’HUI par téléphone. «Je pense qu’elle est tellement phénoménale et inspirante à tant de niveaux. C’est le genre de personne qui utilise chaque aspect de son être, chaque aspect de sa plate-forme pour donner au suivant, être utile et être un exemple conscient… et c’est le genre de personnes avec qui je veux travailler.

Hathaway en Valentino lors d’un événement Bvlgari le 6 juin 2022 à Paris. Daniele Venturelli / Getty Images pour Bulgari

Au fil des ans, Hathaway a eu des moments de mode incroyables, notamment sa robe à cape dorée Ralph Lauren 2015 au Met Gala, son ensemble blanc Oscar de la Renta pendant sa grossesse au pop-up Museum of Love d’Amazon en 2019 et une autre création dorée d’Atelier. Versace qui a montré son baby bump aux Critics Choice Awards en 2020.

Cependant, plus tôt cette année, lors de la promotion du drame historique « Armageddon Time » et de la série Apple TV + « WeCrashed », Hathaway a émergé avec une lueur et une garde-robe dont les gens ne pouvaient s’empêcher de parler – comme son moment « Titantic » à Cannes, portant Armani Privé avec un collier de diamants et de saphirs Bulgari Mediterranean Reverie de 107,15 carats. Elle a également parfaitement bercé le look de grand-mère côtière.

« C’est assez évident, même en ce qui concerne la mode, les gens sont très excités par ce qui se passe avec elle », a déclaré Walsh. « Mais pour moi, cela résonne tellement parce qu’il y a tellement plus que les vêtements, n’est-ce pas ? C’est cette femme avec qui les gens se connectent, comment elle est et qui elle est.

« Elle est déjà une icône de la mode de ‘Le diable s’habille en Prada.’ Les gens veulent voir ce côté-là », a-t-elle noté. « Ils veulent le voir aller là-bas, et nous y allons. »

Il y a un nouveau sentiment de confiance autour de Hathaway, et même elle a convenu en discutant avec Hoda Kotb en mars de la vie post-pandémique, « Vous devez être d’accord avec qui vous êtes en ce moment parce que vous ne voulez rien manquer. .. C’est quelque chose que tu dois apprendre, c’est quelque chose que tu dois découvrir comment être en paix avec toi-même.

L’acteur portant Louis Vuitton lors de la conférence de presse « Armageddon Time » le 20 mai 2022 à Cannes, France. LIONEL HAHN / Getty Images

Walsh a grandi avec une passion pour les vêtements après avoir vu sa grand-mère travailleuse et sa mère avocate «être si méthodique et réfléchie» à propos de ce qu’elles portaient. Elle adopte cette approche pour habiller ses clients, qui comprennent également Sarah Jessica Parker, Alison Brie, Lucy Hale, Lana Condor et Freida Pinto, entre autres.

En ce qui concerne Hathaway, Walsh a déclaré que l’acteur « apporte quelque chose de substantiel à la table ».

« Elle porte des choses qui projettent cette joie, cette confiance et cette possibilité aux gens parce qu’il y a une certaine beauté et accessibilité qu’elle a toujours eues », s’est-elle exclamée. « Alors quand les gens la voient … je pense que c’est très réconfortant et cool. Comme, ‘Je peux porter ça aussi.’

Et s’il y a un conseil que Walsh – qui travaille sur un livre sur « le pouvoir de ce que vous portez » – peut donner à ses clients ou à n’importe qui d’autre, c’est celui-ci : « La vie est trop courte pour ne pas prendre de décisions audacieuses. Et dans la mode, vous n’avez rien à perdre, ce ne sont que des vêtements.

Ci-dessous, Walsh décompose quatre des récents looks spectaculaires de Hathaway des derniers mois.

« Portez-vous le… Valentino rose ? »

L’acteur au défilé Valentino Haute Couture Automne/Hiver 22/23 à Rome, Italie, le 8 juillet 2022. Daniele Venturelli / WireImage

Walsh : Ce look était spécifiquement pour le défilé (Valentino Haute Couture Automne/Hiver 22/23). Je dois donner un crédit total à (directeur créatif de Valentino) Pierpaolo (Piccioli) et à cette collection parce que ce qu’elle portait était un look fabuleux de cette collection. Mais toute la collection, c’est comme pousser la déclaration et j’aime la façon dont cela s’est concrétisé. Et c’est totalement son idée.

‘Portez-vous le … personnalisé Armani Privé?’

Hathaway fait ses débuts à Cannes sur le tapis rouge « Armageddon Time » le 19 mai 2022. Daniele Venturelli / WireImage

Walsh : Armani a fait une robe sur mesure pour nous et nous avons eu beaucoup de va-et-vient avec les couleurs et nous avons essayé différentes combinaisons de couleurs. Je suis si heureux qu’à la fin nous ayons compris (ce regard). L’un de mes mentors préférés me l’a dit il y a longtemps, (la styliste) Elizabeth Saltzman, que j’aime beaucoup… mais nous avons parlé du pouvoir d’un « moment de réinitialisation » et (en utilisant la couleur) du blanc.

Je ne m’en étais pas rendu compte avant de commencer à s’adapter à Cannes, mais c’était la première fois qu’elle se rendait à Cannes, parce que ça semble tellement fou que ce soit le cas. Je pensais qu’elle y était allée une dizaine de fois mais c’était sa première. C’était donc ça, c’était en quelque sorte l’annonce d’elle en tant que visage de Bulgari, ce qui était vraiment excitant. Armani… ils l’habillent depuis que ses premiers films sont entrés dans l’air du temps culturel. Donc, tout semblait très complet.

Nous nous sommes installés à Cannes et Roberta Armani était là et c’était tout simplement parfait, c’était époustouflant. Ce que j’ai adoré aussi, c’est que la coiffure et le maquillage étaient si faciles. C’était juste comme: « Oh, il se trouve que je suis ici, j’ai l’air incroyable. »

— Portez-vous la… robe découpée de David Koma ?

L’acteur à la première de « WeCrashed » à Los Angeles au Academy Museum of Motion Pictures le 17 mars 2022. Axelle/Bauer-Griffin / FilmMagic

Walsh: C’était fou et comment ça fonctionnait sur le tapis était tellement drôle. Nous ne nous attendions pas à ce qu’elle corresponde à l’événement.

C’est le genre de robe qui a si bien fonctionné parce qu’elle brille dans sa propre peau… et vous devez faire cela pour porter ce genre de robe. Si vous ne le sentez pas, cela ne fonctionnera pas. C’était juste un peu comme la cerise sur le gâteau. C’est cool pour moi aussi quand vous voyez des designers qui sont capables d’exécuter cet équilibre de montrer la peau sans être vulgaire et David Koma est génial.

« Portez-vous l’ensemble… coloré de Christopher John Rogers ? »

La star est vue à l’extérieur de l’émission « The Late Show With Stephen Colbert » le 15 mars 2022 à New York. James Devaney / GC Images

Walsh : (Christopher John Rogers) est un designer qui met de la joie et nous voulons faire partie de la diffusion de ce message. Période. Il est tellement bon dans ce qu’il fait, et c’est unique parmi ses pairs et la qualité et la façon dont il conçoit et comment il est exécuté, est tout simplement phénoménale. Sa palette de couleurs, c’est psychédéliquement joyeux. C’est tellement amusant.