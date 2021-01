La stratégie de culte Comeback Spacebase Startopia définit les coordonnées pour PS5, PS4

Si vous n’êtes pas familier avec Startopia – et, honnêtement, nous vous pardonnerons pour cela – alors tout ce que vous devez vraiment savoir, c’est qu’il s’agissait d’un titre de stratégie de 2001 dirigé par d’anciens membres du personnel de Bullfrog. Dans ce document, votre travail consistait à superviser la création d’une station spatiale et à fusionner les mécanismes de construction de la ville avec le gameplay RTS. Il est maintenant prêt à faire son retour sur PlayStation 5 et PlayStation 4 à partir du 26 mars.

Spacebase Startopia est un nouveau jeu en cours de construction par Donjons développeur Realmforge Studios, mais il promet de trouver «un juste équilibre entre nostalgie et innovation dans sa réinvention du jeu de stratégie populaire». Vous devrez superviser délicatement trois jeux différents et un «melting-pot» de formes de vie, en vous assurant de répondre aux besoins et aux exigences de chaque individu.

Le communiqué de presse explique: «Dans Spacebase Startopia, les joueurs se tailleront leur propre petit espace dans l’univers, prêts à devenir une utopie galactique – si vos compétences en gestion sont à la hauteur de la tâche. Avec trois modes de jeu différents et un grand nombre de décisions de gestion à prendre sous l’œil vigilant du VAL, l’IA sardonique de la station, il y a beaucoup de gameplay en profondeur qui attendent les joueurs nouveaux et chevronnés.

En plus d’une campagne solo complète couvrant 10 missions «entièrement exprimées», il existe également un mode multijoueur compétitif et coopératif pouvant accueillir jusqu’à quatre personnes. Et bien sûr, il y aura un mode sandbox «entièrement configurable» pour vous, où vous pourrez explorer tout le «potentiel de votre base spatiale».