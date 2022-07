La stratégie de Battle for Ascalon avec un twist sous Warcraft III s’est relancée en Occident

Battle for Ascalon (anciennement Game of Legends: Dragons Rise) est entré en test bêta sur Android au Canada.

La bataille d’Ascalon est un portable stratégie où vous choisissez l’une des trois races: humains, elfes ou orcs.

En même temps, par le style du menu et le cadre général, vous reconnaîtrez immédiatement Arthas et d’autres représentants de Warcraft III. Seulement au lieu de passer par une campagne solo, les joueurs apparaissent sur un continent unique à leur faction et commencent à construire un futur royaume.

C’est-à-dire que nous avons une géo-stratégie qui met l’accent sur l’augmentation du niveau maximum de force du compte.

Dans la nouvelle version bêta de Battle for Ascalon, les développeurs promettent des combats en temps réel, le développement de dragons, un système de guildes et des « seigneurs ». Les joueurs se voient également proposer les activités suivantes :

Échange d’objets uniques contre des sphères de héros ; Accomplir des tâches dans le cadre de l’événement « Chemin du Seigneur » ; Atteindre la meilleure note pour recevoir des récompenses légendaires ; Accomplir des quêtes quotidiennes pour Perfected Runestones. Battle for Ascalon (Game of Legends : Dragons Rise) est un jeu de stratégie mobile.

Vous avez le choix entre trois sections : les humains, les elfes et les orcs. En fonction de cela, tout sera différent – les unités, les bâtiments et même le biome dans lequel vous commencez.

Bien sûr, pour gagner, vous devez constamment développer votre base, qui chez les orcs sent fortement la stratégie légendaire de Warcraft III : des toits rouges, un chef sur un loup et une sorcière aux cheveux blancs qui sert de guide.

Warcraft III: Reforged concerne le jeu de stratégie en temps réel Warcraft III: Reign of Chaos et son add-on, The Frozen Throne, sorti en 2002-2003, a reçu un nouveau look dans le remake de Warcraft III: Reforged créé par Lemon Sky Studios et Blizzard Entertainment.

Le jeu a été recréé sur un moteur mis à jour avec des graphismes Ultra HD, une bande son réenregistrée, une nouvelle traduction et un doublage, ainsi que plusieurs nouvelles cinématiques.