La stratégie Art of Conquest 2 plaira avec des graphismes réalistes

Art of Conquest 2 est apparu dans plusieurs pays sur Android. C’est un mélange de géo-stratégie avec Heroes of Might and Magic.

Art of Conquest 2 est un projet mobile disponible sur Google Play au Canada et probablement dans quelques autres pays occidentaux. il n’y a pas d’informations de version pour iOS.

Les joueurs devront choisir leur race et restaurer le royaume, sans oublier d’envoyer leur chef avec une armée dans les territoires les plus proches ; de cette façon, vous aiderez les villageois, découvrirez le brouillard de la guerre et obtiendrez même des buffs magiques. Cela ne vous rappelle rien ? Oui, c’est une bonne alternative à Heroes.

Art of Conquest 2 a d’excellents graphismes et des batailles automatiques, au cours desquelles vous pouvez utiliser les compétences et les ultimes de votre seigneur de guerre. Soit dit en passant, un maximum de 3 héros est autorisé dans une équipe.

Pour la victoire, vous obtenez de l’expérience et de l’or, ainsi que l’histoire et la formation. Puisqu’il s’agit d’un projet mobile, votre royaume grandira parfois à pas de géant.

Les développeurs d’Art of Conquest 2 ont ajouté plus de 30 courses, un monde immense et ouvert, ainsi qu’une compétition avec d’autres joueurs en temps réel. De plus, les meilleures guildes peuvent piller des créatures légendaires pour recevoir la récompense correspondante.

L’histoire principale du jeu se déroule dans les temps anciens, où vous pouvez jouer en tant que seigneur et construire votre puissante armée sur le continent d’Evans en invoquant plus de 30 races dans des directions tordues. Avec une toute nouvelle interface utilisateur et des combats modernes en temps réel, le jeu a tout pour plaire.

Vous pouvez prendre le contrôle manuel de vos batailles et contrôler le champ de bataille. En plus d’eux, vous pouvez faire partie de la compétition mondiale en temps réel et rejoindre d’autres joueurs pour former un groupe et concourir pour la domination sur le continent.

Enfin, démontrez votre gloire et votre puissance en battant diverses créatures légendaires du jeu pour ajouter des invocations et des ressources gratuites.