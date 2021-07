La statue de Robert E. Lee à Charlottesville retirée 4 ans après le rassemblement « Unite the Right »

Une statue honorant le général confédéré Robert E. Lee a été retirée samedi, près de quatre ans après que des groupes de suprémacistes blancs et de néonazis ont pris d’assaut la ville universitaire de Virginie pour la protéger.

Les équipages devaient également abattre une statue du général Stonewall Jackson.

« Abattre cette statue est un petit pas de plus vers l’objectif d’aider Charlottesville, la Virginie et l’Amérique, aux prises avec le péché de vouloir détruire les Noirs à des fins économiques », a déclaré le maire de Charlottesville, Nikuyah Walker, aux journalistes et aux observateurs dans un discours prononcé près de le monument.

Les statues seront conservées jusqu’à ce que le conseil municipal décide de les vendre, de les détruire ou d’en disposer autrement. En vertu de la loi de l’État, la ville était tenue de solliciter les parties intéressées à prendre les statues pendant une période d’offre qui s’est terminée jeudi. Il a reçu 10 réponses à sa sollicitation.

Des groupes de suprémacistes blancs et de néonazis sont descendus à Charlottesville en août 2017 pour un violent rassemblement « Unit the Right » pour protester contre les efforts visant à retirer les monuments de ces infâmes chefs militaires du XIXe siècle.

Les manifestations sont devenues mortelles après que James Alex Fields Jr. a tué Heather Heyer, une parajuriste et militante des droits civiques de 32 ans.

Fields, un homme de l’Ohio connu pour être fasciné par le nazisme et idolâtrer Adolf Hitler, a conduit sa voiture dans un groupe de contre-manifestants. Il purge actuellement une peine d’emprisonnement à perpétuité.

