La Station spatiale internationale survolera le stade du Super Bowl 2021 pour le grand match

L’astronaute de la JAXA Soichi Noguchi a capturé cette photo de Tampa, en Floride, depuis la Station spatiale internationale. (Crédit d’image: Soichi Noguchi / NASA / Twitter

Les astronautes de la Station spatiale internationale pourraient bien avoir les sièges de saignement de nez ultimes pour le Super Bowl.

Lorsque les Chiefs de Kansas City et les Buccaneers de Tampa Bay s’affronteront au Super Bowl LV aujourd’hui (7 février) à Tampa Bay, en Floride, la station spatiale – qui abrite actuellement sept voyageurs de l’espace – survolera le stade Raymond James Stadium accueillant le football épique. Jeu. Si le temps est clair, les astronautes de la station pourraient essayer de repérer le stade depuis l’espace. En fait, un astronaute a déjà repéré la ville hôte du jeu depuis son orbite.

« Tampa, Floride, ville hôte du Super Bowl LV », a écrit vendredi 5 février l’astronaute Soichi Noguchi de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale. comme il a partagé la photo sur Twitter.

En relation: Cette publicité du Super Bowl 2021 vous invitera à rejoindre le lancement d’Inspiration4 sur une fusée SpaceX

La station spatiale survolera le Super Bowl à 19 h 15 HNE (00 h 15 le 8 février GMT), environ 45 minutes après le coup d’envoi alors que le match de football bat son plein, ont déclaré des responsables de la NASA.

« Si le temps le permet, l’opportunité d’observation sera à peu près au même moment où deux équipes de football de la NFL s’affronteront pour gagner le match au Raymond James Stadium », a écrit l’agence spatiale dans un communiqué.

Le survol de la station spatiale n’est pas la seule connexion spatiale au Super Bowl LV.

Le premier trimestre du jeu comprendra une publicité pour un vol spatial privé appelé Inspiration4 dirigé par le milliardaire Jared Isaacman, fondateur de Shift4 Payments. L’annonce de 30 secondes invitera le public à participer à deux concours pour gagner un siège pour la mission, qui sera lancée sur une fusée SpaceX et un vaisseau spatial Crew Dragon plus tard cette année.

Isaacman a racheté le vol SpaceX, qui devrait faire voler quatre personnes en orbite sur un Crew Dragon pendant deux à quatre jours, et cède les trois autres sièges. L’un ira à un survivant du cancer et à un travailleur de la santé de l’hôpital de recherche pour enfants St. Jude. Un autre siège ira au gagnant d’un concours d’entrepreneur organisé par Shift4Shop, tandis que le siège final est réservé au gagnant d’un tirage au sort de personnes qui font un don à St. Jude’s via le site Inspiration4.

L’équipage actuel de l’Expédition 64 de la station spatiale comprend quatre astronautes de la NASA, deux cosmonautes russes et Noguchi, qui représente le Japon. Les astronautes vivent et travaillent à l’heure moyenne de Greenwich, donc le Super Bowl LV se déroulera tard dans la nuit dans leur horaire. (Le survol de la station a lieu peu de temps après minuit.)

On ne sait pas si certains membres de l’équipage prévoient de rester debout tard pour regarder les Chiefs et les Buccaneers s’affronter à Tampa Bay, mais il est probable que la NASA aura les résultats disponibles pour transmettre aux astronautes si l’équipage le demande lundi matin.

