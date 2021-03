La station spatiale internationale simulée pleine grandeur ferme avec la fin de Fry’s Electronics

Une maquette grandeur nature de la Station spatiale internationale s’étendait au-dessus de la tête des acheteurs chez Fry’s Electronics à Webster, au Texas. La chaîne de magasins a fermé le 24 février 2021. (Crédit d’image: Brian Ewenson / collectSPACE.com)

La Station spatiale internationale a cessé ses activités – dans une banlieue de Houston.

Fry’s Electronics a fermé tous ses magasins de détail mercredi 24 février, y compris son site Webster, au Texas, qui présentait une maquette unique en son genre du vaste complexe orbital. La véritable Station spatiale internationale (ISS) reste en service, supervisée par les contrôleurs de vol du centre spatial Johnson de la NASA à Houston, à proximité.

<< Après près de 36 ans d'activité en tant que guichet unique et ressource en ligne pour les professionnels de la haute technologie dans neuf États et 31 magasins, Fry's Electronics, Inc. a pris la décision difficile de fermer ses opérations et de fermer définitivement ses activités. à la suite des changements intervenus dans le secteur de la vente au détail et des défis posés par la pandémie de Covid-19 », a déclaré la société dans un communiqué publié mercredi sur son site Web.

En rapport: Pandémie de coronavirus: couverture complète de l’industrie spatiale

L’extérieur de Fry’s Electronics à Webster, au Texas, a été conçu pour ressembler à des modules de station spatiale. (Crédit d’image: Brian Ewenson / collectSPACE.com)

Les fermetures mettent fin à l’entreprise familiale, qui s’est fait connaître pour la construction de chacun de ses magasins autour d’un thème différent, souvent élaboré, comprenant les pyramides égyptiennes, la cité perdue d’Atlantis et l’histoire d ‘«Alice au pays des merveilles». L’emplacement de Burbank, en Californie, présentait un thème rétro-science-fiction d’Hollywood et le magasin d’Anaheim comprenait un pont d’envol de la navette spatiale.

The Fry’s in Webster, qui a ouvert ses portes en 2004, s’est démarqué en ayant quelque chose que même la NASA ou aucun des partenaires internationaux n’a: une représentation grandeur nature de l’ISS s’étendant sur la longueur d’un terrain de football. (Le centre de formation du Johnson Space Center a des maquettes de chacun des modules, mais omet les fermes et les panneaux solaires.)

Contenue dans un bâtiment lui-même conçu pour ressembler aux modules et aux segments de fermes de la station spatiale, la maquette de l’ISS se trouvait entre – et au-dessus – des allées de produits informatiques et électroniques. Des modules surdimensionnés ont servi de salles de démonstration et de café.

Une maquette grandeur nature du véhicule de retour d’équipage X-38 proposé par la NASA a été l’une des premières choses que les acheteurs ont vues en entrant chez Fry’s Electronics à Webster, au Texas. (Crédit d’image: Brian Ewenson / collectSPACE.com)

Bien que n’étant pas tout à fait fidèle à la configuration de la station spatiale déployée en orbite, l’ISS Fry comprenait des représentations de ses principaux éléments, notamment le laboratoire américain Destiny, le sas Quest et Cupola; Le module de service russe Zvezda et le bloc de chargement fonctionnel Zarya (FGB); Les modules du laboratoire Kibo du Japon; et le laboratoire Columbus de l’Agence spatiale européenne. Une réplique du bras robotique Canadarm2 était montée sur une épine dorsale en treillis simplifiée.

La station spatiale du magasin présentait également un vaisseau spatial russe Soyouz en approche d’un amarrage avec l’ISS, ainsi que des astronautes (mannequins) en combinaison spatiale lors de «sorties dans l’espace» autour du complexe.

Lorsque les clients sont entrés pour la première fois dans le magasin, ils ont marché sous un autre vaisseau spatial en visite – le véhicule de retour de l’équipage d’urgence X-38 de la NASA. L’une des deux maquettes de l’engin de rentrée, c’était l’un des rares détails qui était obsolète depuis le début. Le X-38 a été annulé en 2002, deux ans avant l’ouverture du magasin. (Un autre exemple a été l’inclusion du logo NASDA sur certains des modules, l’agence qui a précédé l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale, ou JAXA, fondée en 2003.)

Une maquette du laboratoire japonais Kibo s’étend du segment américain de la Station spatiale internationale à l’intérieur de Fry’s Electronics à Webster, au Texas. Le magasin, qui a ouvert en 2004, comprenait des représentations des principaux composants du complexe orbital. (Crédit d’image: Brian Ewenson / collectSPACE.com)

Compte tenu du thème du magasin, le Webster Fry’s est devenu un attrait pour les amateurs d’espace visitant le Space Center Houston à proximité et d’autres lieux liés à l’espace dans la région de Houston. Car à un moment donné pendant la course du magasin, il a répondu à ce public en vendant des paquets de glace lyophilisée d’astronaute et plusieurs autres souvenirs sur le thème de l’espace.

Mercredi, on ne savait pas ce qui allait devenir la station spatiale ou l’une des installations des autres magasins Fry.

« La société mettra en œuvre la fermeture grâce à un processus de liquidation ordonné qui, selon elle, sera dans le meilleur intérêt de la société, de ses créanciers et d’autres parties prenantes », a déclaré Fry’s sur son site Web. «On espère que le fait de procéder à la liquidation progressive grâce à ce processus ordonné réduira les coûts, évitera des responsabilités supplémentaires, minimisera l’impact sur nos clients, fournisseurs, propriétaires et associés, et maximisera la valeur des actifs de l’entreprise pour ses créanciers et autres parties prenantes. «

Cliquez pour collecter ESPACE pour plus de photos de la maquette de la Station spatiale internationale à l’intérieur du magasin Fry’s Electronics à Webster, au Texas.

Suivez collectSPACE.com sur Facebook et sur Twitter à @collectSPACE. Copyright 2021 collectSPACE.com. Tous les droits sont réservés.