La Station spatiale internationale abrite désormais le premier sas commercial au monde

CAP CANAVERAL, Floride – La Station spatiale internationale est désormais équipée d’un nouveau matériel brillant.

Lundi (21 décembre), le premier sas commercial jamais envoyé à la Station spatiale internationale (ISS) a été fixé à son extérieur. La nouvelle structure est un sas en forme de cloche conçu pour transférer les charges utiles et d’autres matériaux de l’intérieur de la station vers le vide de l’espace.

Construit par Nanoracks, une société aérospatiale basée à Houston connue pour faciliter l’accès à l’espace via des boîtiers de recherche pour des expériences scientifiques ou des petits l’entreprise a construit.

Vidéo: Le sas Bishop de Nanoracks installé sur la station spatiale

#BishopAirlock: désormais couplé à @Space_Station pic.twitter.com/3wx65BlI3121 décembre 2020

Le 2000 livres. (907 kilogrammes) morceau de métal – appelé Bishop – porte le nom de la pièce d’échecs pointue se déplaçant en diagonale. Le surnom représente l’agilité du module lorsqu’il est attaché au bras robotique de la station, mais représente également les plans de Nanoracks pour l’avenir. (La société ne s’arrête pas à un sas et espère même éventuellement lancer sa propre station spatiale.)

Bishop s’est rendu à la station lors de la récente mission de ravitaillement en CRS-21 de la NASA, qui a décollé du Kennedy Space Center en Floride le 6 décembre. Niché à l’intérieur du coffre non pressurisé d’un vaisseau spatial SpaceX Dragon, le sas était attaché à l’extérieur de la station. lundi (21 décembre) et sera mis sous tension au début de 2021.

Une fois actifs, les astronautes pourront stocker des objets dans le sas en ouvrant une trappe à l’intérieur de la station. Au moment du déploiement, ils scelleront la trappe, puis armeront les opérateurs du centre de contrôle de mission de la NASA à Houston utiliseront le bras robotique de la station pour retirer le sas, déployer la charge utile, puis rattacher le sas au même port.

Le module de sas Nanoracks Bishop a cinq fois la capacité du sas du module d’expérimentation japonais (JEMAL), illustré ici avec l’astronaute de la NASA Kate Rubins. (Crédit d’image: NASA)

Bishop n’est pas seul; Il y a trois autres sas actuellement utilisés sur la station – deux que les astronautes utilisent pour entrer et sortir de la station spatiale, et un troisième utilisé pour déployer de petites charges utiles dans l’espace. Ce sas, situé dans le module d’expérimentation japonais, est actuellement le seul moyen pour Nanoracks de tirer les satellites de ses clients dans l’espace.

C’est sur le point de changer; Le sas Bishop offrira des options supplémentaires pour des charges utiles plus importantes. Il est conçu pour être utilisé 10 fois par an pendant 10 ans et peut déployer des charges utiles aussi grandes qu’un réfrigérateur, tandis que le sas japonais est limité à des charges utiles pas plus grandes qu’un four à micro-ondes.

« Nous sommes cinq fois plus grands que le sas japonais », a déclaré Brock Howe de Nanoracks à 45secondes.fr. « Nous pourrions faire passer des charges utiles pas plus grandes qu’un four à micro-ondes dans le sas japonais. Maintenant, nous pouvons faire des choses beaucoup plus grandes. »

Pas votre sas typique



Le sas Nanoracks Bishop est photographié après son installation dans le module Tranquility de la Station spatiale internationale, le 20 décembre 2020. Le bras robotique Canadarm2 de la station, qui a déplacé le sas du coffre du vaisseau spatial Dragon de SpaceX vers sa nouvelle maison en dehors de Tranquility, est toujours attaché au sas dans cette vue. Adjacent à Bishop sur le côté arrière de Tranquility se trouve le module d’activité extensible Bigelow, ou BEAM. (Crédit d’image: NASA)

Selon Howe, Bishop n’est pas votre sas moyen. En règle générale, un sas a une porte d’entrée, un vestibule et une porte de sortie, a-t-il déclaré à 45secondes.fr. Mais Bishop diffère par le fait qu’il n’a pas de portes et s’appuie totalement sur le bras robotique de la station spatiale, appelé Canadarm2.

« Chaque fois qu’il sort de la station spatiale », at-il dit. « Puis banc, banc, le ou les satellites s’éteignent. »

Une fois qu’une charge utile a été déployée, le bras rattachera le module à l’extérieur de la station et il attendra sa prochaine utilisation.

Bishop aidera davantage d’entreprises et d’universités à atteindre l’espace. Comme il peut contenir cinq fois plus que le sas japonais, cela signifie que plus de clients peuvent obtenir leurs charges utiles dans l’espace en temps opportun et n’auront pas à compter sur des missions de covoiturage.

L’utilisation de Bishop sera motivée par le marché commercial. «La façon dont cela fonctionne, c’est que nous avons financé et construit cela avec notre propre argent», a déclaré Howe. «Ensuite, comme les gens l’utilisent, ils nous paient.

Des agences comme la NASA seront l’un des nombreux clients qui paieront pour utiliser le sas. Jusqu’à présent, Nanoracks a des contrats avec la NASA, l’Agence spatiale européenne (ESA) et une société japonaise appelée GITAI pour utiliser le sas. Quelle entreprise sera utilisée en premier et ce qui se trouvera dans le sas à ce moment-là reste à déterminer.

« Cela fait partie de la manière commerciale de faire les choses. Le lancement ne fait rien pour nous, il nous y mène », a déclaré Howe. « Maintenant, elle doit commencer à nous faire de l’argent. »

Il a fallu cinq ans à Nanoracks pour concevoir et construire le sas Bishop, et une autre année pour convaincre la NASA de le laisser voler. Selon Howe, Nanoracks a signé un accord Space Act avec la NASA, ce qui signifiait qu’aucun argent ne transférerait les mains.

« La NASA a fourni le vol sur un Dragon et une place pour se mettre à quai, mais aucun argent n’a été transféré », a-t-il déclaré.

Mais l’agence (et d’autres comme elle) devra payer pour l’utilisation du sas. Jusqu’à présent, la NASA a acheté six cycles de sas et l’ESA en a acheté cinq. Howe a expliqué qu’ils ont quelques années pour les utiliser et peuvent les espacer comme ils le souhaitent.

Le bras robotique Canadarm2 installe le sas Nanoracks Bishop à la Station spatiale internationale. (Crédit d’image: NASA)

La société japonaise de robotique GITAI est la première entreprise à acheter un cycle de sas sur Bishop. GITAI ne lancera rien de Bishop, mais l’utilisera pour tester l’un de ses robots afin de voir comment la machine fonctionne en apesanteur.

Des contrôleurs au sol feront fonctionner le robot pour étudier dans quelle mesure il peut effectuer des tâches adroites en orbite, comme ouvrir une fermeture à glissière. Le robot est conçu pour effectuer une variété de tâches que les humains feraient dans l’espace et s’il réussit, GITAI espère vendre son robot à des entreprises spatiales qui pourraient un jour l’utiliser sur une station spatiale flottante.

« La partie délicate est la latence; quand vous le déplacez sur le sol, comment cela correspond-il à ce que le robot fait en orbite », a expliqué Howe. « Les futures stations spatiales commerciales pourraient ne pas avoir de personnes à bord, ce sera donc une technologie très utile. »

Nanoracks a également conçu le sas de manière à ce que des charges utiles et des expériences puissent être fixées à son extérieur, y compris des charges utiles d’observation de la Terre. Il peut également être utilisé comme zone de stockage pour les outils que les astronautes pourraient utiliser lors de sorties dans l’espace.

« Arriver à ce point a été une course amusante, mais je ne vais pas dire que cela a été facile », a déclaré Howe.

Suivez Amy Thompson sur Twitter @astrogingersnap. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom ou Facebook.