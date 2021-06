La startup spatiale Launcher pilotera une plate-forme orbitale remplie de CubeSats sur une fusée SpaceX en 2022

La start-up spatiale Launcher dispose d’une nouvelle plate-forme satellite qui transportera des piles de CubeSats dans l’espace, a annoncé la société après un tour de table de près de 12 millions de dollars.

La plate-forme, appelée Orbiter, enverra jusqu’à 330 livres (150 kg) de masse en orbite. Initialement, il sera utilisé pour des missions de covoiturage qui envoient des flottes de petits satellites en orbite, avec un satellite plus gros à bord d’une fusée SpaceX Falcon 9. La première mission du lanceur décollera à bord d’un Falcon 9 en octobre 2022.

« Avec Orbiter, les développeurs de petites constellations de satellites peuvent profiter de la cadence rapide et du prix sans précédent du programme de covoiturage SpaceX pour construire leur constellation au meilleur coût et au meilleur moment », a déclaré Launcher, basé à Hawthorne, en Californie, dans un communiqué de presse.

Image 1 sur 3 Une illustration du vaisseau spatial Launcher Orbiter peu après s’être séparé de l’étage supérieur de sa fusée Launcher Light. (Crédit image : lanceur) Image 2 sur 3 Un concept d’artiste du Launcher Orbiter avec son module de propulsion engagé. (Crédit image : lanceur) Image 3 sur 3 Un concept d’artiste de la fusée Launcher Light prévue avec un vaisseau spatial Launcher Orbiter encapsulé à l’intérieur de son carénage de charge utile. (Crédit image : lanceur)

Orbiter servira également de troisième étage de Launcher Light, une petite fusée que Launcher espère mettre en orbite terrestre basse en 2024. La société a déclaré que les clients pourraient envisager Launcher Light pour « des orbites et des horaires supplémentaires ».

La taille relativement petite de la fusée (à 50 pieds (15 mètres)) permet de se consacrer pleinement à une seule petite mission, par opposition au Falcon 9 de SpaceX (230 pieds ou 70 mètres), dans lequel Orbiter doit voler en tant que véhicule de covoiturage.

Quelle que soit l’option choisie par les clients, la plupart des composants d’Orbiter sont conçus et construits par Launcher pour « des prix compétitifs pour ses clients », a ajouté la société. Orbiter peut également modifier la vitesse orbitale des satellites d’environ 500 mètres par seconde, permettant aux machines d’aller légèrement plus haut ou plus bas dans leurs orbites.

Launcher Light sera en concurrence sur un marché de petites fusées surpeuplé qui comprend Electron de Rocket Lab et LauncherOne de Virgin Orbit. En 2018, cependant, Max Haot, le fondateur et directeur général de Launcher, dit SpaceNews que l’entreprise n’est pas prête à se précipiter dans l’espace. Cependant, il a ajouté que Launcher Light a l’avantage d’optimiser les performances au lieu de demander à ses clients d’apporter des modifications à leurs charges utiles.

« Nous avons une vision à très long terme, 10 à 20 ans », a déclaré Haot dans l’interview. « Nous ne pensons pas que les personnes qui y sont arrivées quelques années auparavant seront les gagnants. Nous pensons que celles qui opèrent avec la marge la plus élevée seront les gagnants. »

Plus tôt ce mois-ci, Launcher a annoncé avoir levé 11,7 millions de dollars dans le cadre d’un cycle de financement de série A, co-dirigé par Boost.VC et Haot, qui ont investi 5 millions de dollars en vendant son entreprise de caméras Mevo à Logitech. La société travaille également au développement d’un moteur E-2 pour Launcher Light.

Haot a déclaré que l’argent supplémentaire aiderait à mettre Launcher Light en orbite, tout en finançant l’embauche de 40 employés supplémentaires en 2021, soit presque le double de son nombre actuel de 30, selon Ars Technica . D’ici trois ans, Launcher prévoit d’employer 150 personnes.

« Par rapport à nos concurrents, nous sommes à la maternelle de la collecte de fonds », a déclaré Haot à Ars Technica. « C’est une accélération majeure du financement pour nous. »

