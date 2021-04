La startup Neuralink, soutenue par Elon Musk, publie un clip d’un singe jouant à un jeu vidéo appelé Pong avec son cerveau

Les jardins de la comtesse Grand saladier en mélamine pure 31 cm décoré par des singes de Bali

Vous pourrez utiliser ce grand grand saladier en mélamine pure de 31 cm aussi bien en intérieur qu 'en extérieur. Sa décoration en motif Singe de Bali à l'intérieur et à l'extérieur en fait un produit exceptionnel. Ce grand grand saladier creux est idéal pour contenir et embellir vos plus belles