La startup japonaise ispace dévoile un nouvel atterrisseur lunaire avec une date de lancement cible en 2024

ispace a dévoilé ses conceptions pour un troisième atterrisseur lunaire qui sera potentiellement lancé d’ici 2024. La société a déclaré que son atterrisseur lunaire de nouvelle génération, surnommé Série 2, serait capable de survivre à la nuit lunaire glaciale.

Les atterrisseur serait également un vaisseau spatial plus grand et serait capable de gérer une charge utile plus importante que le premier atterrisseur de la start-up. Le nouveau véhicule sera capable de transporter jusqu’à 2 000 kilogrammes en orbite lunaire et 500 kilogrammes à la surface de la lune.

ispace est une startup japonaise de l’aérospatiale fondée en 2010, axée sur la lune. La société a été fondée par Takeshi Hakata. Leur slogan est « Un monde où la terre et la lune deviennent un seul écosystème ».

La série 2 comprendra également plusieurs baies de charge utile et un système de guidage, de navigation et de contrôle (GNC) avancé pour s’assurer qu’il s’en tient à sa trajectoire prédéterminée. On dit qu’il est capable d’atterrir sur les côtés proche et éloigné de la lune, y compris les pôles.

ispace a déclaré que les revues de conception préliminaires de la série 2 étaient terminées. Takeshi Hakamada, fondateur et PDG d’ispace, a déclaré que la mission « nous permettra non seulement d’augmenter nos capacités, mais également d’offrir un meilleur accès et des opportunités à nos clients ».

La startup a également déclaré qu’elle avait a levé environ 46 milliards de dollars grâce à son tour de table de série C pour aider dans la deuxième et la troisième mission lunaire de l’entreprise. Il devrait également collaborer avec la société canadienne Stardust, l’Université australienne de technologie de Sydney et EXPLOR Space Technologies pour développer un rover d’extraction de ressources lunaires avec des fonctionnalités de réalité mixte et de bras robotique haptique.

L’année dernière, la société avait annoncé une nouvelle entreprise de plate-forme de données appelée « Plan Lune”. Il collectera des données de la lune et les appliquera à des outils et les mettra à la disposition d’autres agences, entreprises et organismes de recherche pour aider aux futurs développements de missions.

L’initiative a été annoncée en prévision d’une activité accrue et d’une présence humaine sur la Lune dans les prochaines années, selon ispace.

Transporteur du rover lunaire des Emirats Arabes Unis

La startup avait annoncé plus tôt qu’il transportera le rover Rashid des Émirats arabes unis (EAU) sur la lune en 2022. iSpace « livra le rover ‘Rashid’ de la mission lunaire Emirates sur la Lune, fournira une communication filaire et une alimentation électrique pendant la phase de croisière et s’engagera dans la communication sans fil sur la surface lunaire ».

Pour cette mission, iSpace utilisera la fusée SpaceX Falcon 9 d’Elon Musk pour décoller de la Floride aux États-Unis.

Le dirigeant de Dubaï, le cheikh Mohammed bin Rashid Al-Maktoum, a déclaré que le rover de fabrication émirienne couvrirait « des zones non encore atteintes lors des précédentes missions d’exploration ».

