La startup automobile soutenue par Xiaomi, China Car Custom, annonce sa première voiture de sport électrique

Une startup automobile soutenue par Xiaomi appelée China Car Custom a annoncé qu’elle rejoindrait d’autres grands fabricants pour fabriquer un véhicule électrique en Chine. À cet effet, l’entreprise a dévoilé le prototype de sa première voiture de sport électrique.

Xiaomi a lancé son premier véhicule électrique, un scooter électrique en 2016, et tente de se lancer dans le secteur des voitures électriques depuis des années. Plus tôt cette année, Xiaomi a annoncé qu’il investirait environ 10 milliards de dollars au cours des dix prochaines années. dans la fabrication de voitures électriques et qu’en août, ils devraient être en mesure de dévoiler le prototype de leur première voiture électrique.

Cependant, les crises économiques et les blocages continus du COVID et les problèmes logistiques semblent avoir retardé le lancement de la voiture électrique de Xiaomi. Une chose que Xioami a faite qui leur sera grandement bénéfique dans la course chinoise aux véhicules électriques est leurs investissements dans un certain nombre de startups de conception et d’ingénierie et de batteries qui visent à servir les constructeurs automobiles. CCC ou China Car Custom est l’une de ces startups.

La première voiture électrique que CCC proposera s’appellera la SC01, et ce sera une voiture de sport à deux places et 2 portes, propulsée par deux moteurs électriques d’une puissance combinée de 320 kW ou 429 ch environ. Il aura un chiffre de 0 à 100 km/h en 3,9 secondes, ce qui pour une voiture qui pèsera moins de 1300 kilogrammes est impressionnant.

Xiaomi et CCC espèrent fixer un prix de départ de seulement 42 000 dollars, soit environ 300 000 yuans. Bien que l’entreprise envisage de commencer la fabrication l’année prochaine, avec des livraisons devant commencer avant la fin de 2023, les commandes sont déjà prises.

Du point de vue du design, le SC01 semble inspiré d’un autre concept-car appelé Lancia Stratos 2010. Lancia, à un moment donné de l’histoire, était l’un des constructeurs de voitures de sport les plus convoités, presque aussi populaire que Ferrari, en particulier en rallye cross. La Stratos 2010 devait marquer le retour de Lancia dans le monde des voitures de sport.

CCC a bénéficié de l’investissement de Xiaomi à hauteur de dizaines de millions de Yuan. Chose intéressante, CCC était responsable de la construction du groupe motopropulseur du WM Weltmaister qui prétendait être capable de sprinter de 0 à 100 km/h en seulement 1,8 seconde.

