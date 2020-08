La start-up spatiale japonaise ispace lève 28 millions de dollars de financement; lance une nouvelle plateforme de données lunaires

Tendance FP24 août 2020 09:27:30 IST

Basée à Tokyo, la start-up spatiale ispace a développé son atterrisseur lunaire privé, qui devrait être lancé dans le courant de 2022. Elle a annoncé jeudi 20 août que la société avait levé jusqu’à 28 millions de dollars sur son Tour de financement de la série B et cela aidera dans la première et la deuxième mission de l’atterrisseur.

Parallèlement au projet, la société a également annoncé une nouvelle activité de plateforme de données. Intitulé «Blueprint Moon», ce concept d’entreprise collectera des données lunaires, les appliquera à des outils et des applications, et fournira les informations à d’autres entreprises, agences spatiales, organismes de recherche et autres pour aider à «la planification de mission et le développement de la surface lunaire».

“Ce nouveau concept d’entreprise a été lancé en prévision d’une activité accrue et d’une présence humaine permanente sur la Lune dans les années à venir, ce qui, selon l’espace, pourrait générer une activité économique” déclaration officielle.

Comme un TechCrunch le rapport souligne que la commercialisation de l’espace fait travailler la NASA et d’autres entreprises gouvernementales et privées de manière intensive.

Selon un rapport de Space.com, la startup a été créée dans le cadre du concours du prix Lunar X de Google et son premier atterrisseur Hakuto-R devrait recevoir l’essentiel du financement. Le montant total des fonds est passé à 125 millions de dollars après le récent cycle de financement, mais Takeshi Hakamada, fondateur et PDG d’ispace, a refusé «de proposer des estimations des coûts de l’atterrisseur lunaire ou des frais de service de lancement».

Cependant, le communiqué précise qu’une partie du fonds sera également utilisée pour élargir les possibilités de l’atterrisseur pour la troisième mission commerciale et au-delà.

«Ce nouvel investissement et le lancement de notre nouveau concept d’offre de données lunaires soutiendront non seulement le développement régulier des activités d’ispace, mais prouveront également qu’ispace peut être un leader mondial dans le développement de l’économie lunaire», a déclaré le PDG.

