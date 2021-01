La start-up spatiale bluShift lancera vendredi sa 1ère fusée biocarburant. Voici comment regarder en direct.

Une petite fusée propulsée au biocarburant est prête à être lancée dans le Maine.

La start-up bluShift Aerospace, basée à Brunswick, dans le Maine, lancera son premier prototype de fusée suborbitale Stardust vendredi 15 janvier et vous pourrez regarder le décollage en direct en ligne. Le décollage est prévu vendredi à 8 h HNE (13 h 00 GMT) depuis une piste enneigée sur ce qui était autrefois la base aérienne de Loring à Limestone, dans le nord du Maine.

Vous pouvez regarder le lancement en direct ici , gracieuseté de bluShift, ou directement de le site Web de l’entreprise et Flux YouTube . La webémission commencera à 7 h HNE (12 h 00 GMT) avec la fenêtre de lancement jusqu’à 16 h HNE (21 h 00 GMT).

Vidéo: Rencontrez l’équipe bluShift Aerospace pour les lancements de fusées Smallsat

La première fusée à basse altitude Stardust de bluShift Aerospace se dresse au sommet de son rail de lancement sur une piste désaffectée à Limestone, dans le Maine, pour un lancement prévu le 15 janvier 2021. (Crédit d’image: bluShift Aerospace)

Le premier lancement de Stardust transportera trois petites charges utiles à une altitude de 4 000 pieds (1 220 mètres), puis parachutera vers la Terre. C’est une première étape cruciale dans les plans de bluShift pour construire une famille de fusées pour lancer de petits satellites en orbite. Le vol entier devrait durer environ une minute et demie.

« Je pense qu’il y a un certain niveau d’excitation, mais je pense que l’anxiété et le stress sont plus élevés que toute autre chose », a déclaré le PDG de bluShift, Sascha Deri, aux journalistes jeudi 14 janvier. « Nous allons respirer au moment où nous entendrons le moteur rugir, puis nous nous arrêterons pendant environ deux minutes. Et quand il atterrira en toute sécurité, nous célébrerons. Je pense que c’est à ce moment-là que nous serons vraiment, finalement excités. »

La fusée Stardust Gen.1 mesure 6 m de haut et peut transporter des charges utiles d’un peu plus de 17 lb. (8 kilogrammes) dans le ciel. Il est propulsé par le moteur de fusée hybride de bluShift – appelé MAREVL (Modular Adaptable Rocket Engine for Vehicle Launch) – qui utilise à la fois un propulseur solide et liquide. Le moteur fonctionne avec un biocarburant exclusif qui est non toxique, neutre en carbone et « peut être acheté à bas prix dans des fermes à travers l’Amérique », a déclaré la société.

« Nous sommes un groupe d’ingénieurs et d’aficionados de l’espace qui sont passionnés non seulement par la production de fusées pour lancer des satellites et des expériences dans l’espace, mais aussi par la protection de notre planète préférée de toutes, la Terre », a déclaré Deri à 45secondes.fr depuis le site de lancement via une vidéo lien. Deri a proposé le concept de biocarburant sur la ferme de son frère dans le Maine, mais il a fallu trois ans de développement pour le faire fonctionner, a-t-il ajouté.

Le premier lancement de fusée à basse altitude Stardust de bluShift Aerospace devrait atteindre 4000 pieds et durer moins de deux minutes. (Crédit d’image: bluShift Aerospace)

Deri et son équipe ont fondé bluShift Aerospace en 2014 pour développer des boosters capables de lancer de petits satellites en orbite. Les huit membres de l’équipe de l’entreprise ont investi 500 000 € dans le projet à ce jour. Ils a reçu une subvention de 125000 € de la NASA en 2019 , ainsi que celui du Maine Technology Institute. La société a pour objectif de lancer à terme des fusées plus grosses pour envoyer des satellites sur des orbites polaires depuis le Maine.

La première fusée Stardust porte un trio d’expériences, chacune provenant d’un client différent. Ils comprennent: un prototype de cubesat construit par des étudiants de l’école secondaire de Falmouth et de l’université du Maine portant une caméra GoPro, un émetteur radio et d’autres capteurs; une expérience des laboratoires de recherche de Kellogg à Nashua, New Hampshire pour tester les effets d’amortissement des vibrations de l’alliage à mémoire de forme nickel-titane nitinol; et une enceinte de cubesat remplie de stroopwafels – les cookies de gaufrettes néerlandais – pilotées par la société de développement de logiciels Rocket Insights en hommage à leur société mère basée à Amsterdam, Dept.

