La start-up indienne de la chaîne d’approvisionnement agricole WayCool Foods lève 7,8 millions de dollars de dette auprès de RBL Bank et d’autres

WayCool a levé environ 70,6 millions de dollars auprès d’investisseurs tels que Lightbox, LGT Lightstone et d’autres dans le but de passer à l’automatisation numérique et mécanique dans toutes ses unités de distribution.

La start-up agro-technologique WayCool Foods and Products, basée à Chennai, a levé 7,8 millions de dollars en financement par emprunt auprès de Samunnati, de RBL Bank et d’InnoVen Capital. L’entreprise utilisera ce financement pour répondre à ses besoins en fonds de roulement et pour booster l’automatisation des centres de distribution et des entrepôts existants. WayCool Foods prévoit d’atteindre 70% d’automatisation numérique et mécanique dans toutes les unités de distribution d’ici la mi-2021, améliorant ainsi le flux de processus, l’efficacité et éliminant les activités banales sujettes aux erreurs.

Cela fait suite au cycle de financement par emprunt de 5,5 millions de dollars de la société qui a été garanti par la United States International Development Finance Corporation (USIDFC) et financé par IndusInd Bank plus tôt cette année. WayCool a également clôturé un cycle de financement en actions de série C de 32 millions de dollars dirigé par Lightbox plus tôt cette année.

Dans un communiqué de presse partagé par WayCool, Karthik Jayaraman, PDG, a déclaré: «Samunnati et InnoVen capital ont été nos partenaires de croissance à long terme, et les lignes de financement actuelles sont une évolution naturelle de ce partenariat. Nous souhaitons la bienvenue à RBL Bank sur notre plateforme. Les instruments innovants que nous développons en partenariat avec RBL Bank libéreront l’entreprise du fonds de roulement en tant que limiteur de croissance.

WayCool a été fondée en 2015 par Karthik Jayaraman et Sanjay Dasari. Elle distribue des fruits, légumes, produits laitiers et autres produits de la ferme aux magasins locaux et aux points de vente modernes. WayCool achète, transforme et distribue des produits frais, des produits de base et des produits laitiers, desservant plus de 16 000 clients à travers le sud de l’Inde. La société exploite un modèle «de la terre à la vente», engageant environ 50 000 agriculteurs dans plus de 50 régions à travers l’Inde à travers un modèle de chaîne d’approvisionnement directe.

WayCool compte Lightbox, LGT Lightstone Aspada et FMO parmi ses investisseurs et a déjà contracté des dettes auprès de Caspian Impact Investment et Northern Arc Capital. L’entreprise prévoit d’accélérer sa rentabilité et d’améliorer son modèle de capital-efficacité en continuant d’investir dans la technologie et l’automatisation tout au long de la chaîne de valeur.

