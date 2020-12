La start-up Fintech Smallcase Technologies lève un montant non divulgué de financement auprès de la banque HDFC et d’autres

Le cycle de financement a également vu la participation d’investisseurs existants tels que DSP Group, Sequoia Capital India, Blume Ventures et d’autres.

HDFC Bank, la plus grande banque du secteur privé de l’Inde, a investi un montant non divulgué dans mallcase Technologies et a acheté une participation minoritaire, dans le cadre d’une récente levée de fonds de série B de 14 millions de dollars par la startup fintech basée à Bengaluru. Des investisseurs existants tels que DSP Group, Sequoia Capital India, Blume Ventures, Beenext et WEH Ventures ont également participé au tour. Arkam Ventures et des angel backers ont également participé à la ronde.

La startup, fondée en 2015 par Vasanth Kamath, Rohan Gupta et Anugarh Shrivastava opère dans le domaine des infrastructures des marchés de capitaux et travaille avec les entreprises pour aider les particuliers à investir dans des produits simples et transparents appelés smallcases.

Créés et gérés par des prestataires de recherche agréés et des conseillers, les smallcases sont des portefeuilles modèles d’actions et d’ETF (Exchange Traded Funds). Avec un intérêt et une participation croissants sur les marchés boursiers, les petites entreprises ont vu une forte augmentation de leur base d’investisseurs et des montants négociés au cours des six derniers mois grâce à son approche écosystémique. Sa plateforme est intégrée à des courtiers tels que Zerodha, HDFC Securities, Kotak Securities, 5Paisa et Axis Direct.

En février 2019, la société a levé 8 millions de dollars dans le cadre d’un cycle de financement de série A dirigé par Sequoia. Blume Ventures, Straddle Capital, Beenext, WEH Ventures et DSP Adiko avaient également participé à ce tour.

Heureux d’annoncer que HDFC Bank, la plus grande banque privée d’Inde et la marque financière la plus fiable, est désormais une @smallcaseHQ partenaire actionnaire. Je suis ravi de les avoir à bord dans notre mission de création de produits d’investissement simples et transparents! Https: //t.co/doPJhfGpGp@SmitaHDFCBank – Vasanth Kamath (@vasanthkamath) 8 décembre 2020

Heureux d’annoncer que @smallcaseHQ a amassé des fonds dans le cadre de leur tour de série B. Toutes nos félicitations @vasanthkamath, @anugrah_shrivas, et @ rohang07. Nous vous souhaitons de plus grands jalons dans la construction de l’avenir de l’investissement en actions. En savoir plus: https://t.co/NmqLIkOCkp pic.twitter.com/5wvzk5SwfL – Blume Ventures (@BlumeVentures) 8 décembre 2020

