La start-up d’hydrogène ZeroAvia lève 21,4 millions de dollars en financement dirigé par Breakthrough Energy Ventures et d’autres

Démarrage de l’avion à hydrogène ZeroAvia annoncé le 16 décembre, il a obtenu 21,4 millions de dollars dans une ronde de financement menée par Breakthrough Energy Ventures de Bill Gates pour développer des avions commerciaux à émission zéro. Le cycle de financement de série A a également vu la participation d’Ecosystem Integrity Fund, avec les investisseurs de suivi Amazon Climate Pledge Fund, Horizons Ventures, Shell Ventures (géant de l’énergie Royal Dutch Shell) et Summa Equity.

En outre, la société a établi un partenariat avec British Airways et a reçu l’approbation d’un nouveau financement du gouvernement britannique par le biais du programme ATI afin de fournir un financement non dilutif supplémentaire de 16,3 millions de dollars. L’annonce porte le nouveau financement total à 37,7 millions de dollars et le financement total depuis le lancement à 49,7 millions de dollars.

L’investissement fait suite à la réalisation du premier vol électrique à batterie à l’échelle commerciale du Royaume-Uni en juin 2020 et du premier vol du plus grand avion à pile à hydrogène en septembre 2020 dans le cadre du projet innovant HyFlyer I. ZeroAvia prévoit un vol longue distance de 250 miles au cours des trois prochains mois.

Val Miftakhov, fondateur et PDG de ZeroAvia, a déclaré: «Nos réalisations les plus récentes ont permis à l’industrie du transport aérien de commencer sa transition loin des combustibles fossiles. En fait, plus de dix compagnies aériennes tournées vers l’avenir se préparent maintenant à mettre en œuvre nos groupes motopropulseurs lorsqu’ils seront prêts en 2023. L’aviation et les marchés financiers se réveillent à l’idée que l’hydrogène est la seule voie significative vers vol commercial d’émission. Faire fonctionner un avion de 100 places à l’hydrogène n’est pas hors de question. Nous sommes profondément reconnaissants à nos investisseurs de premier plan de nous rejoindre dans la prochaine phase de notre passionnant voyage; pour apporter un nouvel âge d’or de l’aviation. »

ZeroAvia, qui a effectué des vols d’essai en Grande-Bretagne, vise des vols commerciaux allant jusqu’à 500 miles avec des avions de 10 à 20 places d’ici 2023 et des jets commerciaux capables de transporter jusqu’à 200 passagers 3000 miles d’ici 2030.

