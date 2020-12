La start-up de jeux vidéo EWar lève un tour de financement de pré-série A auprès d’Inflection Point Ventures & amp; autres investisseurs providentiels

La société vise à utiliser les fonds levés pour une pénétration plus profonde du marché et le développement de nouveaux produits et services.

La start-up de jeux et d’esports basée à Bengaluru, EWar Games, a levé un tour de financement de pré-série A dirigé par Inflection Point Ventures (IPV), un réseau d’anges indiens. JITO Angel Network, Hyderabad Angels et Pearl Agarwal, fondatrice et directrice, Eximius Ventures ont également participé à la ronde. Les fonds levés seront utilisés pour accroître la pénétration du segment des sports électroniques en France en introduisant plusieurs technologies et produits nouveaux / innovants qui fourniront un énorme coup de pouce à l’écosystème du jeu.

Outre le marketing et la croissance de la franchise et de la plate-forme, EWar développe également une couche sur ses produits esports existants pour rendre le segment plus compétitif et augmenter le nombre de téléspectateurs externes.

Il s’agit de la deuxième ronde de financement levée par EWar au cours de l’année en cours. La société avait déjà levé une ronde de 200 000 € auprès de House of Jindals et Jeet Banerjee (fondateur, Gameplan) en janvier de cette année.

À ce jour, EWar’s Plate-forme a acquis une base d’utilisateurs de plus d’un million d’utilisateurs, et plus de 60 000 jeux sont joués quotidiennement sur l’application EWar. Il prend en charge plus de 8 langues régionales et compte 1 000 000 spectateurs Livestream. La start-up vise à avoir 5 millions d’utilisateurs d’ici la fin de l’année prochaine et vise à devenir la destination de choix pour tous les amateurs de jeux ainsi que la plate-forme de jeu la plus populaire et la plus appréciée en France dans les années à venir.

EWar a été fondée en février 2019 et est un produit de gHack Technologies.

