La start-up de jeux Krikey basée à San Francisco, désormais soutenue par Jio Platforms, lance un nouveau jeu AR appelé Yaatra

Twin sisters lancent une nouvelle application de jeu mobile en réalité augmentée à la lumière d’un nouveau financement.

Jio Platforms, le plus grand opérateur de télécommunications en Inde et qui a levé cette année plus de 20 milliards de dollars auprès de Facebook, Google et d’autres investisseurs de premier plan, dirige une ronde de financement d’une startup basée à San Francisco qui développe des jeux mobiles en réalité augmentée (RA). . Jio a dirigé la collecte de fonds de la série A de Krikey, fondée par les sœurs Jhanvi et Ketaki Shriram, a confirmé la société le 2 décembre 2020. Ils n’ont pas révélé la taille de la série A de Krikey.

Krikey n’a auparavant divulgué aucun tour de financement et Jio n’a pas non plus indiqué qui d’autre a participé au nouveau tour de Krikey.

Dans le cadre de l’annonce, Krikey a lancé Yaatra, un nouveau jeu AR qui invite les utilisateurs à entrer dans une histoire d’action-aventure pour vaincre une armée de monstres. «En utilisant des armes telles que l’arc et la flèche, le chakra, la foudre et les éclairs, les joueurs peuvent se battre à travers différents niveaux de combat et de jeux de réflexion», a déclaré Krikey à techcrunch.

Krikey a développé deux jeux supplémentaires, dont Les gorilles, un jeu que la startup a développé en partenariat avec la fondation pour la faune d’Ellen DeGeneres.

«Nous croyons que la RA a un énorme potentiel non seulement dans le jeu mais dans de nombreux autres secteurs pour perturber la façon dont les gens interagissent avec le monde qui les entoure. Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’utiliser le téléphone comme fenêtre de retour sur le monde naturel et espérons que les expériences des gens en matière d’empathie avec les oiseaux et les gorilles et les différents écosystèmes les encourageront à commencer à prendre des changements de comportement de conservation dans le monde réel », a déclaré Jhanvi dans un entrevue avec Cheddar l’année dernière.

