La start-up d’apprentissage numérique KopyKitab lève un montant non divulgué auprès des investisseurs Pacatolus et d’autres

La plate-forme d’éducation en ligne KopyKitab est induite par une augmentation de nouveaux fonds provenant d’un nouveau cycle de financement.

La start-up ed-tech basée à Bengaluru, KopyKitab, a levé un montant de financement non divulgué auprès d’un groupe d’investisseurs institutionnels et providentiels. Les investisseurs incluent Pacatolus (Singapour), Stanford Angels (dirigé par Paula Mariwala) et d’autres investisseurs providentiels tels que Praveen Gandhi, Jeenendra Bhandari, Mohit Dubey et Manoj Mehta. Cette startup utilisera cette collecte de fonds pour améliorer encore sa plateforme technologique et élargir sa portée au sein de l’écosystème. Il propose un apprentissage personnalisé et virtuel pour l’enseignement supérieur et les concours.

KopyKitab, fondée en 2014 par Sumeet Verma et Amit Shrivastava, avait auparavant levé 2 millions de dollars auprès de CBA Capital, Pacatolus et d’autres investisseurs providentiels. La startup réclamations d’avoir une base d’utilisateurs de plus de 4,5 millions avec 6 millions de téléchargements d’applications.

Le PDG et co-fondateur de KopyKitab, Sumeet Verma, a déclaré: ton histoire, «Il y a 40 000 instituts en Inde avec plus de 60% d’écart en matière de qualité du corps professoral et de contenu organisé sur un marché très dispersé. KopyKitab a connu une croissance massive, avec un changement de comportement des consommateurs en raison de la pandémie, et 68% du trafic provenant des villes de niveau II et III valide notre modèle commercial. Notre objectif est de nous attaquer au marché mal desservi de l’enseignement supérieur. »

L’investisseur providentiel Praveen Gandhi a déclaré à ton histoire, «Nous croyons au modèle de KopyKitab et c’est pourquoi nous avons soutenu l’équipe depuis ses débuts. Contrairement aux autres acteurs de l’edtech, KopyKitab se concentre sur les demandes des étudiants et s’efforce de leur donner ce dont ils ont besoin pour exceller davantage dans leurs études et leurs résultats. Cela en fait une plate-forme très centrée sur les étudiants.

Trouvez les gadgets technologiques les plus récents et à venir en ligne sur les gadgets Tech2. Recevez des actualités technologiques, des critiques de gadgets et des évaluations. Gadgets populaires, y compris les spécifications, les fonctionnalités, les prix et la comparaison des ordinateurs portables, tablettes et mobiles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂