La star qui a refusé de faire partie du live-action Rick et Morty

Ce vendredi, Internet a perdu la raison quand Natation pour adultes a partagé un teaser de Rick et Morty hors de ce qu’il avait l’habitude de faire. Au lieu des animations traditionnelles du dessin animé créées par Dan Harmon et Justin Roiland en 2013, en Twitter Deux acteurs bien connus sont apparus, chargés de donner vie à une version alternative des protagonistes de la série. C’était à propos de Christophe Lloyd et Jaeden martell.

En cas de Christophe Lloyd est plus que particulier, puisque son caractère dans Retour vers le futur, les Docteur Brown, a été celui qui a servi d’inspiration pour Rick Sanchez au Rick et Morty. Du côté de Martell, les fans savaient que ce n’était pas la première option à laquelle le réseau pensait pour faire cette bande-annonce avant la fin de la cinquième saison. La mégastar qui a été contactée à l’origine a rejeté la proposition.

Qui a donné des détails sur la façon dont ce teaser a été produit a été Jason Demarco, vice-président des séries animées et d’action de Warner Bros. Depuis votre compte Twitter Il a tout dit, sauf la vérité pour savoir s’il s’agissait d’un simple coup publicitaire ou s’ils pensaient vraiment à faire une action en direct de la série. « Cette fois nous avons eu ça Christophe Lloyd dehors Rick Sanchez. Un homme adorable, au fait « Il a écrit dans un petit fil sur les réseaux.

Daniel Radcliffe a 32 ans. (IMDb)



Après avoir souligné qu’il était « Une journée vraiment amusante sur le plateau », était chargé de saluer toutes les personnes impliquées dans la production du teaser qui a eu plus de 5 millions de vues. « Félicitations à toutes les personnes impliquées pour avoir accompli cela. Cela a demandé beaucoup de travail à notre directeur Paul éjacule, votre équipe talentueuse « , a écrit. Il a ensuite révélé qu’avant Martell, ils ont contacté Daniel Radcliffe de sorte qu’il était Morty. «Je sais qu’il est un grand fan, mais il nous a (sagement) refusé. Un homme sage. C’était une idée qui paraissait meilleure sur le papier mais qui n’aurait pas fonctionné. », Colline.

L’étrange rejet de Daniel Radcliffe

Au-delà de ça De Marco a justifié la décision de Daniel Radcliffe de ne pas faire partie de Rick et Morty, la réponse de l’acteur semble un peu étrange. Après l’œuvre qui l’a rendu célèbre, la saga de Harry Potter, l’artiste s’est impliqué dans divers projets hors du commun. Il suffit de regarder sa comédie complètement absurde homme de l’armée suisse, ou le travail que vous avez effectué sur Fusils Akimbo, pour comprendre.

Dans Guns Akimbo, il a travaillé avec Samara Weaving. (IMDb)



L’avenir de Rick et Morty c’est plus que prometteur. À la fin de la troisième saison, les créateurs de la série ont signé un accord avec Natation pour adultes de produire 70 épisodes sans préciser le nombre de saisons que cela représenterait. Ceci, peut-être pourrait inclure cela action en direct celui dont les fans rêvent tant maintenant qu’ils ont vu le taquin de Christophe Lloyd et Jaeden martell.