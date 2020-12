La star originale du roi scorpion Kelly Hu serait honorée de revenir lors du redémarrage de The Rock

En 2002, Dwayne Johnson a joué dans un spin-off de La momie franchise, le film d’action-aventure Le roi Scorpion où il a joué le chasseur-assassin Mathayus. Le film a continué à être un grand succès et a signalé l’arrivée de Johnson en tant que star d’action. Kelly Hu, qui a joué aux côtés de Johnson dans le film en tant que sorcière Cassandra, a récemment déclaré à CBR qu’il était évident, même à l’époque, qu’il y avait quelque chose de spécial à propos de Johnson qui ferait de lui la prochaine icône de l’action hollywoodienne.

« Dwayne était tellement amusant de travailler avec! Parlez d’une évolution! Le Roi Scorpion était son premier film, il a fait un petit peu dans La Momie [Returns] pour présenter le Roi Scorpion, mais Le Roi Scorpion était vraiment son premier film. Et je me souviens lui avoir dit qu’il allait être la prochaine grande star d’action parce qu’il y avait vraiment un vide: Arnold Schwarzenegger ne travaillait plus vraiment, Sylvester Stallone ne faisait plus vraiment de films. Il y avait ce genre de vide dans le monde des héros d’action, personne ne jouait vraiment ça et étant juste à côté de Dwayne – je n’étais pas vraiment fan de lutte – je ne savais tout simplement pas quelle superstar il était dans ce monde et comment grand c’était. Je savais juste qu’il allait être énorme parce que je pouvais voir comment les gens réagiraient à lui. Tout le monde l’aimait: petits enfants, grands-mères, garçons, filles, tout le monde l’aimait! «

Au moment de la Le roi Scorpionla sortie de la WWE, le public connaissait encore principalement Johnson sous le nom de The Rock de la WWE, et beaucoup étaient sceptiques quant à sa capacité à passer au grand écran. Avec Le roi Scorpion, Johnson a mis de telles spéculations au repos, affichant un sens aigu du timing comique rarement vu chez les stars d’action, tandis que son physique géant et ses compétences en lutte rendaient les séquences d’action crédibles et excitantes.

De nombreuses suites ont été faites pour Le roi Scorpion, mais Jonhson n’est pas revenu dans la franchise, et sans sa présence imposante pour renforcer le récit, la série a pataugé au box-office. Maintenant, Johnson a annoncé qu’il serait en retard Redémarrage du roi scorpion

L’acteur ne jouera pas le rôle principal du film cette fois-ci, mais The Rock produira le film aux côtés de la société Seven Bucks Productions de Dany Garcia. Bien que Hu ne soit pas officiellement attachée au projet, elle a déclaré que ce serait un honneur de faire à nouveau équipe avec Johnson s’il voulait l’inclure dans le nouveau film.

« Il a ce charisme que tout le monde veut faire partie de son monde. Pouvoir travailler à nouveau avec lui à ce stade où il est maintenant, alors qu’il est l’un des plus grands acteurs d’Hollywood, serait un tel honneur et serait si amusant de le faire. être capable de revenir là-dedans et de voir à quel point il a évolué. «

Réalisé par Chuck Russell et écrit par David Hayter, William Osborne et Stephen Sommers, Le roi Scorpion étoiles Dwayne Johnson, Kelly Hu, Michael Clarke Duncan, Bernard Hill, Grant Heslov et Steve Brand. Le film est actuellement disponible en streaming sur Prime Video et Peacock. Cette nouvelle provient de ComicBookResources.com.

Sujets: Le redémarrage du roi scorpion