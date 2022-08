La star originale de Hellraiser, Doug Bradley, s’adresse à la nouvelle tête d’épingle féminine

Il y a des monstres de cinéma qui peuvent être joués par n’importe qui, mais il y en a qui sont si emblématiques pour permettre à leur propre visage de devenir le monstre que les fans ont du mal à permettre au personnage fictif de vivre au-delà de l’acteur d’origine. Avec la combinaison de Robert Englund et Freddy Krueger, Hellraiserc’est Doug Bradley et la création de Clive Barker Pinhead est un personnage qui a essayé et échoué à remplacer son homme principal. À présent, Hellraiser s’attaque à ce problème en incarnant Jamie Clayton dans le rôle du leader des Cénobites, et bien que certains fans aient contesté cela, Doug Bradley a abordé le nouveau casting lors d’une apparition à Silver Scream Con, comme le rapporte Bloody Disgusting. Il dit longuement :

« Il parait que [a female Pinhead] arrivait. C’est un casting intéressant. Je ne connais pas Jamie. Bien sûr, ils ont pris un peu de recul là-dedans, car Jamie est transgenre. Je ne connais pas son travail récent, mais il y a quelques années, il y avait une série de science-fiction sur Netflix appelée Sense8, dont j’étais assez fan. Jamie était dedans, et j’ai vraiment, vraiment aimé sa performance là-dedans. Je ne peux vraiment pas en dire plus. J’aime souligner que j’ai porté une jupe comme Pinhead. C’est une décision de casting intéressante. Eh bien, cela ne va que jusqu’à présent. Nous disons « tête d’épingle féminine » comme si nous savions ce que cela signifie, mais il existe un million de nuances de féminité. Où vont-ils exactement avec ça? Tout dans Hellraiser a toujours été transgressif. Tout, toujours, du début à la fin. Ce n’est pas une idée nouvelle en ce sens, mais je suis intrigué. Je suis dans la même position que vous tous, je suppose, pour voir où cela mène. J’étais à Monsterpalooza, une convention à Pasadena, il y a quelques mois, et j’ai rencontré le gars qui joue le nouveau Chatterer. Il mesure 6’9″ et un beanpole, donc ils vont dans beaucoup de directions différentes. C’est une autre idée de casting intéressante. Des cénobites de toutes formes et tailles ! La chose qui fera que le film fonctionnera ou non n’est rien de tout cela. C’est l’histoire. Si l’histoire est forte, le film fonctionnera. C’est pourquoi Hellraiser a réussi ; pas parce que les cénobites sont glorieusement foutus et Julia aussi, ce qu’ils sont tous. Tous ces éléments sont magnifiques dans le film, et la partition de Chris Young est l’une des meilleures jamais écrites. Tout cela est vrai, mais c’est l’histoire qui fait fonctionner Hellraiser, alors nous verrons ce qui se passera.

Hellraiser de Hulu apporte plus du personnage de Barker à l’écran

Il est indéniable que Doug Bradley s’est approprié le personnage de Pinhead, mais ce n’était pas exactement le personnage que Barker a écrit dans sa nouvelle. Le cœur infernal. Comme pour une grande partie du travail de Barker, certains aspects de son histoire de passions interdites et de douleur ne sont pas aussi clairs que certains pourraient le croire s’ils n’avaient rencontré Pinhead que dans les films. Le personnage, qui n’est pas appelé Pinhead dans l’histoire originale, est décrit comme un être au-delà du genre définissable, semblant parfois se pencher vers la forme masculine, mais étant également caractérisé à d’autres moments comme plus féminin. Pour cette raison, le changement de genre, et en particulier l’utilisation d’une actrice transgenre comme Jamie Claytonest un moyen presque aussi parfait que possible de contourner la situation difficile de Bradley.





Bien qu’il y ait des comparaisons entre les deux versions de Pinhead, si l’histoire et l’exécution sont à la hauteur, Hellraiser pourrait défier les sceptiques et créer une toute nouvelle version du personnage qui pourra être appréciée par une autre génération de fans d’horreur, et qui pourrait enfin présenter à l’écran la vision originale de Barker de son prêtre de l’enfer. Hellraiser arrivera sur Hulu le 7 octobre 2022.