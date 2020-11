La star mandalorienne Katee Sackhoff a eu des conversations avec Baby Yoda sur le plateau

Le mandalorien La star Katee Sackhoff affirme que Baby Yoda en colère ressemble à un «Gremlin». Sackhoff est apparu dans le dernier épisode de la saison 2 comme Guerres des étoiles Bo-Katan Kryze, le favori des fans, qui a aidé Din Djarin et l’enfant à sortir de quelques liens. Le personnage de Sackhoff a même fourni à Djarin les informations Jedi dont il avait besoin, bien qu’il ait dû payer un prix assez élevé à l’avance. Sackhoff a été très satisfaite de la façon dont elle a été acceptée par les fans et partage maintenant de nouvelles informations sur son temps avec l’enfant.

Dans une nouvelle interview, Katee Sackhoff a parlé de son rôle en tant que version live-action de Bo-Katan sur Le mandalorien. Elle a visiblement passé un bon moment à l’amener Rebelles personnage à la vie d’une manière différente, mais elle a pris un certain temps pour se concentrer sur le travail avec sa petite co-star verte. «Je ne peux pas avec Baby Yoda, honnêtement», dit-elle. « C’est tellement incroyable pour moi ce qu’ils font avec ses expressions faciales … Et combien de personnes il faut pour contrôler différentes parties de lui. Le fait qu’ils écoutent réellement. Il est micro et je suis micro et ils » tu m’écoutes lui parler. «

Werner Herzog est apparu dans Le mandalorien saison 1, et il a également été hypnotisé par l’enfant. Il a plaidé pour que la marionnette pratique soit utilisée la plupart du temps et s’est émerveillé de tout le travail qu’il a fallu pour lui donner vie, tout comme Katee Sackhoff l’a mentionné. Cependant, l’actrice a pu passer un peu plus de temps avec l’enfant dans les coulisses, qu’elle détaille dans une histoire ci-dessous.

«J’étais assis là entre les sets et bébé est assis à côté de moi, et nous avons juste commencé à avoir une conversation. Les gars qui l’opéraient ont commencé à réagir parce qu’ils m’entendaient lui parler, je lui parlais comme s’il était réel, alors ils ont commencé et j’ai eu une conversation entière avec bébé … et je lui ai demandé de me montrer son visage en colère. Je voulais voir le visage en colère de bébé, comme bébé se fâche. Il a vraiment essayé et il ne pouvait pas le faire, et il l’a finalement fait et il ressemblait à un Gremlin. C’était la chose la plus drôle que j’aie jamais vue. Il ressemblait à « Ne leur donnez pas d’eau ou de nourriture après minuit. » Il est allé mal. «

L’enfant ressemble à Gizmo du Gremlins franchise, mais il semble que Katee Sackhoff compare l’Enfant à Stripe et au reste des Gremlins qui ont pu manger après minuit. Bien qu’il soit difficile d’imaginer que l’enfant se fâche autant, c’est quelque chose que beaucoup Guerres des étoiles les fans aimeraient probablement voir, alors j’espère que Dave Filoni et Jon Favreau y parviendront cette saison. Angry Baby Yoda Funko Pop! les chiffres pourraient être énormes, comme le reste de la marchandise avec son visage.

L’enfant a passé la plupart des Le mandalorien la saison 2 étant assez espiègle. Qu’il s’agisse de manger les œufs de la grenouille, de décoller au hasard ou de manger des araignées des neiges, l’enfant semble déterminé à faire savoir au monde qu’il est essentiellement un tout-petit, qui peut parfois puiser dans la Force, ou presque se faire tuer par son déjeuner. Vous pouvez consulter le reste de l’interview avec Katee Sackhoff à Entertainment Tonight.

