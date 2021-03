La star mandalorienne Bill Burr s’adresse à Gina Carano en train de tirer

Dès sa première saison, Le mandalorien est devenu le couronnement de la modernité Guerres des étoiles univers. La saison 2 de la série est tombée sous un nuage, cependant, lorsque Disney a annoncé que Gina Carano avait été retirée du rôle de Cara Dune en raison de déclarations précédentes que l’actrice avait faites sur Twitter que le studio jugeait offensantes.

Lors d’un récent épisode de Le podcast Bill Bert, Bill Burr, qui joue le rôle de Mayfeld dans la série, a critiqué la manière dont les actions de Carano avaient été gérées par Disney et la foule Internet.

« C’est une période bizarre … Sauf si elle a fait une merde vraiment horrible ou a dit une merde ouvertement raciste. Je ne sais pas. Je pense qu’il y a trop de chaînes. Et puis tu dois faire une merde sensationnelle … Je ne sais pas ce que c’est. Je suis dans cette putain de série. Maintenant, je dois regarder ce que je dis … Elle était vraiment chérie. Super sympa f * cking personne. Et vous savez quoi que ce soit et d’une manière ou d’une autre, quelqu’un va prendre cette vidéo et ils me feront dire autre chose et essayer de me débarrasser de ma figurine chauve … C’est comme ça que ça se passe. . Les gens attendent juste, couchés dans les mauvaises herbes. «