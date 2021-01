La star Mandalorian connaît le plan de la saison 3 et son incidence sur les retombées de Star Wars TV

Après l’accueil mitigé reçu par Disney’s Guerres des étoiles trilogie, les fans de la science-fiction emblématique s’étaient demandé où irait la franchise. Heureusement, la série Disney + The Mandalorian a insufflé une nouvelle vie à la longue saga, avec la série extrêmement populaire qui devrait engendrer un assortiment alléchant de retombées et de suites, dont Din Djarin lui-même, Pedro Pascal, connaît les détails.

« On me dit ce qui se passe et quel est le plan. Mais je ne peux pas le partager. Ils sont dans l’expansion de ce monde, où il y a tellement de surprises inattendues et de délais qui vont être traités. Si le personnage était pour traverser ces mondes, il sera utilisé d’une manière inattendue. Je ne voudrais pas gâcher la surprise de savoir si les personnages de la série que nous connaissons déjà traversent ou non. «

The Mandalorian s’est avéré être un énorme succès pour Disney, le studio prévoyant de s’appuyer sur ce succès avec Guerres des étoiles spectacles centrés sur Ahsoka, Lando, Obi Wan Kenobi, Andoret le légendaire chasseur de primes Boba Fett Le livre de Boba Fett. Bien que l’acteur fasse attention à ne rien gâcher de spécifique, il semble certainement que le public puisse voir des apparitions de The Mandalorian ici et là à travers l’autre Guerres des étoiles spectacles. Pascal tease au moins les « surprises inattendues » ainsi que les autres émissions traitant d’autres chronologies, il semble donc qu’une exploration plus approfondie de la galaxie devrait en valoir la peine.

La troisième série de The Mandalorian a été confirmé plus tôt cette année, Disney renouvelant officiellement l’émission pour la saison 3 en avril. La pré-production aurait déjà commencé pour la prochaine sortie de la série, et l’acteur de Moff Gideon, Giancarlo Esposito, a récemment révélé que Jon Favreau avait probablement déjà commencé le scénario.

Bien que Pedro Pascal reste prudent concernant la saison 3, attendez-vous à ce que le plomb portant un casque continue de s’emmêler avec son passé compliqué alors qu’il navigue dans la mythologie derrière le code Mandalorian. « Autant qu’il dit que c’est la voie, cela ne veut pas dire que c’est la seule voie », a déclaré Pascal. « Je trouve ça fascinant de jouer avec ça. Nous ne savons pas ce qu’il finit par être. Il a enlevé son casque dans une pièce pleine de monde. »

Avec Pedro Pascal dans le rôle du mystérieux personnage principal, The Mandalorian reprend l’histoire après la chute de l’Empire et avant l’émergence du Premier Ordre de la trilogie Disney alors que nous suivons les épreuves et les tribulations de ce chasseur solitaire dans les confins de la galaxie loin de l’autorité de la Nouvelle République. La deuxième série trouve Mando chargé de rendre sa charge, l’enfant affectueusement connu sous le nom de Baby Yoda, à son peuple, les Jedi.

Le casting de soutien comprend les goûts de Gina Carano, Giancarlo Esposito et Carl Weathers, avec les acteurs Rosario Dawson (Commis II), Timothy Olyphant (Justifié), Temuera Morrison (Aquaman), Katee Sackhoff (Battlestar Galactica) et Michael Biehn (Le Terminator) ajouté à la liste pour la deuxième série. Les deux saisons de The Mandalorian la saison 2 est maintenant disponible sur Disney +. Cela nous vient d’Indiewire.

