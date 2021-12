La star japonaise de la Reine des neiges Sayanka Kanda décède à l’âge de 35 ans

« Kanda Sayaka (35 ans) est décédé subitement à 21h40 le 18 décembre 2021. Nous sommes vraiment désolés de faire un tel rapport à tous les fans qui nous ont soutenus et à toutes les personnes qui ont pris soin de nous. Nous sommes toujours incapables d’accepter son décès et d’essayer d’y faire face. »

Amon Miyamoto, qui a dirigé la première représentation sur scène de Kanda, a déclaré : » Je me sens vraiment triste et plein de regrets. Elle venait juste de commencer et j’aurais aimé qu’elle vive plus longtemps.