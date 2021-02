La star invitée des amis, Fisher Stevens, s’excuse pour son mauvais comportement sur le plateau

Bien que copains était une sitcom, la popularité massive de l’émission a vu certaines des plus grandes stars d’Hollywood faire des camées au fil des ans. Fisher Stevens était l’un de ces acteurs qui a joué au début de la série, en tant que petit ami psychiatre de Phoebe, Roger, qui rend tout le monde fou avec sa psychanalyse constante de leurs comportements. Dans une récente interview avec EW, Stevens a révélé que lorsqu’il a signé pour la première fois pour le rôle, copains était loin du phénomène de la culture pop qu’il est aujourd’hui.

Pourtant, le script qui Fisher Stevens reçu était si bon qu’il a accepté de jouer le rôle sans avoir beaucoup de connaissances sur le spectacle. L’acteur s’est envolé pour Los Angeles pour filmer son épisode, pour découvrir à ce moment-là que tout le scénario avait été réécrit, et pas pour le mieux, selon Stevens.

« Car [frequent revisions of the script is] ce que les sitcoms ont fait. Et je ne le savais pas. J’étais une sorte de connard, je dois l’admettre. ‘Que voulez-vous dire? Alors je dois réapprendre les lignes que vous avez écrites qui sont pires que ce que vous aviez écrit à l’origine? Ouais, j’étais une bite. J’ai rarement revu l’une de ces personnes sur Friends, mais je suis sûr que si vous leur posiez des questions sur moi, elles diraient: «Quel snob de New York». [And so I’d like to say] ouais, je suis désolé les gars. Je suis désolé d’avoir été une bite pour vous tous. Je m’excuse. J’étais mauvais, j’avais tort. «