La star du tennis enfermée dans l’isolement de l’Open d’Australie met en colère une journée supplémentaire en quarantaine – mais Kyrgios salue une «  bulle incroyable  »

Alors que le joueur de tennis américain Tennys Sandgren a fustigé les organisateurs de l’Open d’Australie pour avoir prolongé les restrictions de quarantaine obligatoires pour un jour de plus, la star australienne Nick Kyrgios a salué «l’incroyable bulle».

Moins de deux semaines avant le début du Grand Chelem d’ouverture de la saison, la fureur des joueurs face aux restrictions strictes de Covid-19 continue de croître après que certains se soient fait dire que leur quarantaine serait prolongée au-delà de 14 jours.

Un total de 960 participants à l’Open d’Australie, y compris des joueurs et des membres du personnel, ont été placés en lock-out après la découverte de cas positifs de coronavirus sur des vols charters vers Melbourne.

Ils s’attendaient à être libérés de la quarantaine jeudi, après avoir passé 14 jours en isolement. Mais l’hôtel de quarantaine de Victoria a révélé que le processus de libération prendrait plusieurs jours, ce qui signifie que certains joueurs devront passer des jours supplémentaires en quarantaine.

Alors que certains athlètes seront toujours libérés de la quarantaine jeudi soir, d’autres ont été informés par les autorités qu’ils devront rester dans leurs chambres aussi tard que dimanche après-midi.

Les joueurs et les officiels ne seront libérés pièce par pièce qu’après avoir renvoyé des tests Covid-19 négatifs.

Le numéro 50 mondial, Sandgren, s’est rendu sur les réseaux sociaux pour exprimer sa fureur face à la mise en quarantaine prolongée, accusant les autorités de durcir les exigences au détriment des joueurs capables de s’entraîner de manière significative avant le tournoi majeur.

« Je viens de découvrir que nous ne pourrons pas quitter la pièce avant minuit, ce qui nous mettra à près de 15 jours dans cette salle», A-t-il fulminé, se moquant des organisateurs du tournoi d’une voix aiguë.

« C’est aussi un autre jour où nous ne pouvons pas pratiquer. C’est jouer samedi, dimanche, lundi et jouer un match mardi – un match, un match de tennis compétitif. Après 16 jours de congé, nous avons trois jours de frappes, puis un match de tennis. «

J’ai un horaire strict d’inhalation de café et de murmure – Tennys Sandgren (@TennysSandgren) 22 janvier 2021

Outspoken Sandgren a continué à avoir un temps mouvementé depuis son test positif pour Covid-19 plus tôt ce mois-ci.

Le joueur de 29 ans a publiquement admis sa surprise d’avoir obtenu une autorisation spéciale pour se rendre au tournoi, puis s’est hérissé des remarques du directeur du tournoi Craig Tiley reconnaissant que les meilleures graines étaient perçues comme bénéficiant d’un traitement préférentiel.

« F * ck man, ne vous contredisez pas dans le même paragraphe, » Sandgren a écrit sur les réseaux sociaux après avoir lu les commentaires de Tiley qui appelaient un « meilleure affaire » pour les goûts de Novak Djokovic « la nature de l’entreprise ». « Appeler un chat un chat, » a ajouté le joueur.

Dans son tweet le plus récent, Sandgren a semblé émettre une réponse nette aux comparaisons entre les décès contrastés de Covid-19 dans son pays d’origine et en Australie.

Covid positif par rapport à Thanksgiving Covid positif lundiPourtant, les tests PCR sont le «gold standard»? Au moins, je peux garder mes points 😂 – Tennys Sandgren (@TennysSandgren) 13 janvier 2021

Wow, je suis dans l’avion Peut-être que j’ai juste retenu mon souffle trop longtemps..Craig Tiley est un sorcier – Tennys Sandgren (@TennysSandgren) 14 janvier 2021

Beaucoup de virologues de canapé. Mes deux tests duraient moins de 8 semaines. J’étais malade en novembre, en parfaite santé maintenant. Il n’y a pas un seul cas documenté où je serais contagieux à ce stade. Totalement récupéré! – Tennys Sandgren (@TennysSandgren) 14 janvier 2021

« Comparer les taux de mortalité d’un pays à un diss est vraiment dégoûtant », déclara-t-il curieusement. « Appelez-moi juste un morceau de merde comme une personne normale. »

Alors que les plaintes de Sandgren concernant la quarantaine ont été soutenues par d’autres joueurs et fans, la star du tennis australien Kyrgios a salué les organisateurs pour avoir créé un « incroyable bulle ».

« Je me sens vraiment sûr », dit-il. «Je ne me sentais pas vraiment en sécurité l’année dernière, en voyageant et en jouant à l’étranger. Je pensais qu’il était un peu trop tôt pour jouer., «

« Je pense que maintenant les conditions sont suffisamment sûres et tout le monde va travailler ensemble et s’assurer que nous le faisons de la bonne façon. »

Le tournoi devrait commencer le 8 février et se poursuivre jusqu’au 21 février.

