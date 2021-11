La star du tennis disparue Peng Shuai vue lors d’un tournoi à Pékin

La star du tennis disparue Peng Shuai est réapparue en public dimanche lors d’un tournoi pour jeunes à Pékin, selon des photos publiées par l’organisateur, alors que le Parti communiste au pouvoir tentait d’apaiser les craintes à l’étranger tout en supprimant des informations en Chine sur Peng après qu’elle ait accusé un haut dirigeant d’agression sexuelle. .

Le message de l’Open de Chine sur le service de médias sociaux Weibo ne faisait aucune mention de la disparition de Peng ou de son accusation. Le triple olympien et ancien champion de Wimbledon a été montré debout à côté d’un court, agitant et signant des balles de tennis commémoratives surdimensionnées pour les enfants.

Le joueur de tennis chinois Peng Shuai signe des balles de tennis de grande taille lors de la cérémonie d’ouverture de la finale du Fila Kids Junior Tennis Challenger à Pékin, en Chine, le 21 novembre 2021, dans cette capture d’écran obtenue à partir d’une vidéo sur les réseaux sociaux. QINGQINGPARIS / Twitter via .

Le parti au pouvoir semble essayer de désamorcer l’alarme au sujet de Peng sans reconnaître sa disparition après qu’elle ait accusé le 2 novembre Zhang Gaoli, membre du comité permanent du parti au pouvoir jusqu’en 2018, de l’avoir forcée à avoir des relations sexuelles.

La disparition de Peng et le silence officiel en réponse aux appels à l’information ont suscité des appels au boycott des Jeux olympiques d’hiver de Pékin en février, un événement de prestige pour le Parti communiste. La tournée professionnelle féminine menaçait de retirer des événements de Chine à moins que la sécurité de l’ancienne joueuse de double n°1 ne soit assurée.

La discussion sur l’accusation de Peng a été supprimée des sites Web en Chine. Vendredi, un porte-parole du gouvernement a nié être au courant du tollé. Les filtres Internet du parti au pouvoir empêchent également la plupart des Chinois de voir d’autres médias sociaux à l’étranger et la plupart des médias mondiaux.

Les commentaires sur les réseaux sociaux chinois dimanche ont critiqué la Women’s Tennis Association et d’autres qui ont parlé de Peng. Les commentaires en chinois sur Twitter se sont moqués de la publication maladroite de photos et de vidéos de Peng par des employés des médias d’État ce week-end alors que le gouvernement restait silencieux.

« Quand la WTA sortira-t-elle de Chine ? » a déclaré un commentaire sur le service de médias sociaux Sina Weibo, signé « Sleep Time ».

Peng s’ajoute à un nombre croissant d’hommes d’affaires, d’activistes et de gens ordinaires chinois qui ont disparu ces dernières années après avoir critiqué des personnalités du parti ou dans le cadre de la répression de la corruption ou des campagnes en faveur de la démocratie et des droits du travail.

Certains réapparaissent des semaines ou des mois plus tard sans explication, suggérant qu’ils sont avertis de ne pas révéler qu’ils ont été détenus ou la raison.

L’apparition de Peng dimanche a été mentionnée dans la dernière phrase d’un rapport sur le tournoi sur le site Web du Global Times en anglais, un journal publié par le parti au pouvoir et destiné aux lecteurs étrangers, mais pas immédiatement rapporté par d’autres médias en Chine.

Peng Shuai lors d’un match à l’Open d’Australie en janvier 2019. Edgar Su / .

Le rédacteur en chef du Global Times, Hu Xijin, a déclaré samedi sur Twitter, que la plupart des internautes chinois ne peuvent pas voir, que Peng « restait librement chez elle » et « se montrerait bientôt en public ».

Le Global Times est connu pour son ton nationaliste. Hu utilise son compte Twitter pour critiquer les gouvernements étrangers et signaler les problèmes sociaux et économiques à l’étranger.

Un commentaire sur Twitter signé bobzhang999 disait : « Hu Dog, avec tant de photos, pourquoi ne laissez-vous pas Peng Shuai parler ?

Un autre, signé Magician, a déclaré : « Laissez les parents de Peng Shuai tenir une conférence de presse. »

Les stars du tennis et la WTA ont été inhabituellement virulentes en exigeant des informations sur Peng. D’autres entreprises et groupes sportifs hésitent à affronter Pékin de peur de perdre l’accès au marché chinois ou d’autres représailles.

Le parti au pouvoir n’a donné aucune indication s’il enquêtait sur l’accusation de Peng contre Gao, 75 ans, qui a quitté le Comité permanent en 2018 et a largement disparu de la vie publique.

Même si l’accusation de Peng est jugée valable, les Chinois sont souvent emprisonnés ou encourent d’autres peines pour avoir embarrassé le parti en publiant des plaintes concernant des abus au lieu de passer par le système officiel secret et souvent insensible.

Le statut des athlètes vedettes comme Peng est particulièrement sensible. Les médias d’État célèbrent leurs victoires comme preuve que le parti rend la Chine forte. Mais le parti est vigilant pour s’assurer qu’il ne peut pas utiliser sa notoriété et son attrait public pour éroder son image.

Steve Simon, président-directeur général de la WTA, a exprimé sa préoccupation pour la sécurité de Peng après que Hu, le rédacteur en chef du journal, a publié samedi deux vidéos qui semblaient la montrer dans un restaurant.

« Bien qu’il soit positif de la voir, on ne sait toujours pas si elle est libre et capable de prendre des décisions et d’agir par elle-même, sans coercition ni ingérence extérieure. Cette vidéo à elle seule est insuffisante », a déclaré Simon. « Notre relation avec la Chine est à la croisée des chemins.

Le Comité international olympique est resté silencieux sur le statut de Peng, qui a participé à trois Jeux olympiques, contribuant ainsi aux revenus de plusieurs millions de dollars du CIO provenant de la diffusion et des parrainages.

La politique déclarée de l’organisme olympique est la « diplomatie discrète ». Le CIO a déclaré samedi qu’il « poursuivrait notre dialogue ouvert à tous les niveaux avec le mouvement olympique en Chine ».

Interrogé il y a deux semaines sur les droits de l’homme en Chine, Juan Antonio Samaranch, membre senior du CIO, a déclaré « nous ne discutons de rien avec le gouvernement chinois » à ce sujet.

Le CIO a précédemment déclaré que son partenaire dans l’organisation des Jeux d’hiver était le comité d’organisation local, et non l’État chinois. Ce comité est contrôlé par le Parti communiste.

Emma Terho, la nouvelle présidente élue de la commission des athlètes du CIO chargée de représenter les intérêts des athlètes olympiques, a déclaré samedi dans un communiqué « nous soutenons l’approche de diplomatie discrète » privilégiée par le CIO.

La semaine dernière, la branche étrangère de la télévision d’État a publié une déclaration en anglais attribuée à Peng qui a retiré son accusation contre Zhang. Simon de la WTA a remis en question sa légitimité tandis que d’autres ont déclaré que cela ne faisait qu’augmenter leur inquiétude quant à sa sécurité.

