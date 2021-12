La star du spectacle des années 70, Wilmer Valderrama, dirigera la série télévisée Zorro de Disney

Il y a eu quelques tentatives récemment pour ramener le héros emblématique Zorro sur grand et petit écran, avec Robert Rodriguez en train de développer une version échangée entre les sexes, tandis qu’Alex Rivera ne travaillait que récemment sur une réimagination du bretteur brandissant l’épée, le transformant en un hacker des temps modernes qui utilise le nom de Zorro comme étiquette. Il semble maintenant y avoir un troisième prétendant à la couronne Zorro, avec Wilmer Valderrama de That 70’s Show produisant et jouant dans une adaptation télévisée en direct de la propre émission de Disney des années 1950, Zorro, selon les rapports dans Variety.

« Nous réimaginons ce classique de Disney comme une pièce d’époque fascinante, se déroulant à Pueblo de Los Angeles, mais racontée dans un style de telenovela très moderne – avec des personnages et des relations contemporains richement dessinés contre l’action, le drame, le suspense et l’humour de l’original , emblématique Zorro », a déclaré Ayo Davis, président de Disney Branded Television. « Wilmer partage notre engagement à refléter la diversité intéressante et riche de l’expérience humaine et nous sommes impatients de livrer une histoire culturellement pertinente et divertissante avec des personnages de définition qui se connecteront avec nos téléspectateurs pour les générations à venir. »

Pour tout amateur des premières séries télévisées des années 1930 et 1940, Zorro était un incontournable des drames épisodiques en 12 parties qui étaient extrêmement populaires au début de la télévision. Il y avait plusieurs aventures notables de Zorro produites à l’époque ainsi que des versions cinématographiques qui étaient toutes basées sur le personnage créé par l’écrivain américain de fiction pulp Johnston McCulley. Dépeint comme un justicier masqué, défendant les gens ordinaires de Californie contre les méchants corrompus et cruels qui les gouvernent.





Dans les années 1950. Disney a sauté dans le train Zorro avec une série télévisée d’aventure d’une demi-heure mettant en vedette Guy Williams dans le rôle-titre et a duré 78 épisodes, ainsi que la production de deux longs métrages composés de compilations de la série. C’est la version que Disney cherche maintenant à faire revivre alors qu’ils recherchent dans leurs archives plus de contenu à apporter à la plate-forme Disney +. Avec la dernière grande sortie de Zorro dans le film d’Antonio Banderas Le masque de Zorro en 1998 et sa suite La Légende de Zorro en 2005, c’est peut-être le moment pour le héros masqué de repartir.

« En grandissant, Zorro était le seul personnage qui m’a donné, en tant que Latino, l’impression que je pouvais être un héros », a déclaré Valderrama. « En tant qu’adulte et conteur, j’ai une responsabilité dans les histoires que j’aide à donner vie. S’associer à Gary et Disney pour ramener Zorro dans la famille après 60 ans et faire partie de l’héritage pour que les autres enfants sachent qu’eux aussi peuvent être les héros de leurs propres histoires est un rêve devenu réalité.





En décembre de l’année dernière, NBC a révélé que Robert Rodriguez dirigerait une série centrée sur Sola Dominguez, « une artiste underground qui se bat pour l’injustice sociale en tant que version contemporaine du mythique Zorro. Sa vie est menacée par plusieurs organisations criminelles après elle les expose. » Cependant, celui-ci semble avoir disparu du radar, alors que le film d’Alex Rivera était toujours un concurrent le mois dernier avec Mark Amin de Sobini Films commentant: « La vision d’Alex place Zorro dans les problèmes du monde réel d’aujourd’hui tout en offrant le plaisir d’un super-héros film d’action et l’humour et le charme du classique Zorro films. Il est le cinéaste parfait pour mettre à jour Zorro pour le public d’aujourd’hui.

Après une longue sécheresse pour les fans de Zorro, il se pourrait que la renaissance du personnage soit à l’ordre du jour dans les années à venir, alors regardez cet espace pour plus d’informations au fur et à mesure qu’il se développe sur tous ces nouveaux projets.





