La star du sorceleur Anya Chalotra a « souffert d’anxiété » sous la pression de donner vie à son rôle

Chalotra a assumé l’un des rôles principaux dans l’énorme émission Netflix en tant qu’acteur relativement inexpérimenté, et a déclaré que la pression de réimaginer une franchise aussi emblématique dans les livres fantastiques et les jeux vidéo l’avait d’abord touchée.

Heureusement, cette fois-ci – et après le succès fulgurant de la première série – tout semble un peu plus facile.

Elle a ajouté: «En traversant la première saison et en me sentant plus en confiance pour la saison deux et en ressentant étrangement moins de pression, en ce qui concerne la taille du fandom et l’ampleur des attentes, je n’en avais aucune.