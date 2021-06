La star du sexe et de la vie Adam Demos parle de Body Double après qu’une scène classée X ait choqué les téléspectateurs de Netflix

Cela avait conduit à des suggestions selon lesquelles un double du corps était utilisé pour cette scène de douche à laquelle Demos a dit à EW: « Ça me va parce que vous avez lu le script et savez dans quoi vous vous embarquez dès le début, donc je ne pense pas que vous vous inscririez à une émission après avoir lu les scripts et puis dites non à la dernière minute. »