La star du remake de la petite sirène, Daveed Diggs, fait l’éloge de Halle Bailey dans le rôle d’Ariel

Nous avons encore du temps avant La petite Sirène remake se lave dans les salles, mais une autre petite mise à jour sur le projet est arrivée avec l’aimable autorisation de l’un de ses doubleurs. Dans le film, Halle Bailey incarnera une incarnation en direct d’Ariel et, comme pour la version animée originale, elle chantera des chansons sous la mer avec ses amis sous-marins. Cela inclut Sebastian le crabe, exprimé dans le remake de Daveed Diggs.

Récemment, Hollywood Life a rencontré Daveed Diggs et a interrogé l’acteur sur La petite Sirène. Pour sa part, Diggs sait mieux que de divulguer des informations spécifiques, mais il a révélé qu’il avait apparemment vu des images. Il ne peut que le décrire en quelques mots, le qualifiant de « bizarre, sauvage et magnifique », en faisant l’éloge de la co-star Halle Bailey.

« J’ai passé un bon moment à le faire. J’ai récemment eu l’occasion de faire une session ADR, c’est la première fois que je vois quoi que ce soit dedans, ce qui était assez sauvage. C’est étrange, sauvage et beau. Je suis très excité, et Halle [Bailey] est une force. Je suis juste heureux de jouer le crabe qui s’assoit à côté d’elle.

Daveed Diggs fait partie de la distribution de voix pour La petite Sirène qui comprend également Jacob Tremblay comme Flounder et Awkwafina comme Scuttle. Avec Halle Bailey dans le rôle d’Ariel, les autres acteurs du live-action incluent Jonah Hauer-King dans le rôle d’Eric, Melissa McCarthy dans le rôle d’Ursula, Javier Bardem dans le rôle du roi Triton, Jude Akuwudike dans le rôle de Grimsby, Noma Dumezweni dans le rôle de Carlotta et Lorena Andrea et Kajsa Mohammar comme nouveaux personnages.

Le tournage du film s’est terminé cet été, Bailey partageant la nouvelle à l’époque avec une publication Instagram. La chanteuse et actrice a écrit dans la légende: « Et juste comme ça… c’est un enveloppement. Après avoir auditionné pour ce film quand j’avais 18 ans, j’étais sur le point d’avoir 19 ans, jusqu’à maintenant terminer le tournage à travers une pandémie quand j’ai eu 21 ans ..nous avons enfin réussi. Je suis si reconnaissant d’avoir vécu ce film dans toute sa splendeur. ai atteint la fin. cette expérience m’a rendu tellement plus fort que je n’aurais jamais pensé pouvoir l’être.

Elle a ajouté: « Je suis tellement reconnaissante d’avoir des gens aussi adorables et talentueux dans le casting comme Jonah Hauer-King qui sera mon ami pour des vies infinies, Jacob Tremblay dont je suis si fier et des légendes comme Javier Bardem, Melissa McCarthy , Awkwafina, Daveed Diggs qui sont des maîtres de leur métier mais qui sont si accueillants et ouverts au petit vieux moi… ainsi qu’au reste de la belle distribution et de l’équipe. J’ai hâte que le temps accélère pour que vous puissiez tous regarder ce film car il a été fait avec tellement d’amour (plus de sueur de sang et de larmes) lol merci la Sardaigne pour une fin merveilleuse !!!”

La petite Sirène devrait sortir en salles le 26 mai 2023. Cette nouvelle nous vient de Hollywood Life.





